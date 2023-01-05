Голкипер ПСЖ согласился перейти в «Милан»

Голкипер ПСЖ Серхио Рико согласился перейти в «Милан».
Речь идет об аренде до конца сезона. Однако есть сложность — парижский клуб на данный момент не хочет одобрять эту сделку. Вратарь Кейлор Навас может покинуть команду, Рико в таком случае станет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы.
В текущем сезоне Рико в официальных матчах не играл.
Хотелось бы чтобы у вас было больше спортивной состовляющей, чем заниматься ЛИКБЕЗОМ !
Спасибо вам за понимание. ✌️🙋♂️
Хотелось бы чтобы у вас было больше спортивной состовляющей, чем заниматься ЛИКБЕЗОМ !
Спасибо вам за понимание. ✌️🙋♂️
2. Первый в материале.
Вывод, комментарий расценён, как флуд для очков конкурса прогнозов.
Уже писал вам, что однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд. Теперь с этим жёстче для всех.
2. Первый в материале.
Вывод, комментарий расценён, как флуд для очков конкурса прогнозов.
Уже писал вам, что однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд. Теперь с этим жёстче для всех.
Вы по моему уже сами заблудились в своих непонятных правилах. И всё таки я хочу конкретики, что в моих словах было НЕ ТАК. В конце концов, мне это нужно хотя бы для понимания вашей логике. Я уже в шоке и полном не понимании , в чём моя ошибка в моём комментарии ???????(((((
Вы по моему уже сами заблудились в своих непонятных правилах. И всё таки я хочу конкретики, что в моих словах было НЕ ТАК. В конце концов, мне это нужно хотя бы для понимания вашей логике. Я уже в шоке и полном не понимании , в чём моя ошибка в моём комментарии ???????(((((
Правила конкурса с недавних пор ужесточились, теперь больше внимания к комментариям участников конкурса прогнозов, а именно:
3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен.
К тому же это был первый комментарий в теме, и модератор расценил это, как флуд для очков КП и выдал жёлтую карточку, но т. к. она была уже вторая по счёту (первая могла быть задолго до этого), а за две жёлтые автоматически выдался бан на один час.
Но помнится мы с Вами уже обсуждали что-то похожее в ноябре прошлого года.
Правила конкурса с недавних пор ужесточились, теперь больше внимания к комментариям участников конкурса прогнозов, а именно:
3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен.
К тому же это был первый комментарий в теме, и модератор расценил это, как флуд для очков КП и выдал жёлтую карточку, но т. к. она была уже вторая по счёту (первая могла быть задолго до этого), а за две жёлтые автоматически выдался бан на один час.
Но помнится мы с Вами уже обсуждали что-то похожее в ноябре прошлого года.
У меня вопрос к модераторам, за что меня забанили ??? Из-за того что я написал , - " Всё никак не может угомонится" . Что в этих словах, - мат ??? , оскорбление ??? Что вы нашли опять не то в этих словах ??? Прошу объяснить мне, за что всё таки я получил БАН !?!(
У меня вопрос к модераторам, за что меня забанили ??? Из-за того что я написал , - " Всё никак не может угомонится" . Что в этих словах, - мат ??? , оскорбление ??? Что вы нашли опять не то в этих словах ??? Прошу объяснить мне, за что всё таки я получил БАН !?!(