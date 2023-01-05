Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2022/2023

Голкипер ПСЖ согласился перейти в «Милан»

вчера, 15:48

Голкипер ПСЖ Серхио Рико согласился перейти в «Милан».

Речь идет об аренде до конца сезона. Однако есть сложность — парижский клуб на данный момент не хочет одобрять эту сделку. Вратарь Кейлор Навас может покинуть команду, Рико в таком случае станет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы.

В текущем сезоне Рико в официальных матчах не играл.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБатленд станет игроком «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 12:33
Слухи«Милан» хочет арендовать голкипера ПСЖ
03 января
Официально«Хоффенхайм» арендовал нападающего сборной Дании
03 января
Слухи«Марсель» может арендовать Малиновского
03 января
СлухиРоналду может вернуться в чемпионат Англии
02 января
ОфициальноВратарь Дубравка досрочно вернулся в «Ньюкасл» из аренды в МЮ
01 января
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:33
Спасибо вам за бесполезный диалог не несущий никакой смысловой нагрузки и какой-то конкретики.
Хотелось бы чтобы у вас было больше спортивной состовляющей, чем заниматься ЛИКБЕЗОМ !
Спасибо вам за понимание. ✌️🙋‍♂️
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:06
1. По сути не несущий никакой смысловой нагрузки комментарий.
2. Первый в материале.

Вывод, комментарий расценён, как флуд для очков конкурса прогнозов.

Уже писал вам, что однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд. Теперь с этим жёстче для всех.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:32
А по каким причинам он нашёл в моих словах флуд . Мне это вообще не понятно.
Вы по моему уже сами заблудились в своих непонятных правилах. И всё таки я хочу конкретики, что в моих словах было НЕ ТАК. В конце концов, мне это нужно хотя бы для понимания вашей логике. Я уже в шоке и полном не понимании , в чём моя ошибка в моём комментарии ???????(((((
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:34
Добрый вечер.
Правила конкурса с недавних пор ужесточились, теперь больше внимания к комментариям участников конкурса прогнозов, а именно:

3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен.

К тому же это был первый комментарий в теме, и модератор расценил это, как флуд для очков КП и выдал жёлтую карточку, но т. к. она была уже вторая по счёту (первая могла быть задолго до этого), а за две жёлтые автоматически выдался бан на один час.
Но помнится мы с Вами уже обсуждали что-то похожее в ноябре прошлого года.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23, ред.
Доброго времени суток Всем.
У меня вопрос к модераторам, за что меня забанили ??? Из-за того что я написал , - " Всё никак не может угомонится" . Что в этих словах, - мат ??? , оскорбление ??? Что вы нашли опять не то в этих словах ??? Прошу объяснить мне, за что всё таки я получил БАН !?!(
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:31
У ПСЖ вратарей как грязи, можно сдавать в аренду.
протон
протон
вчера в 16:07
А у ПСЖ кроме Доллара, Наваса и Рико вратарей нет?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 