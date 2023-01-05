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вчера, 15:48

Голкипер ПСЖ согласился перейти в «Милан».

Речь идет об аренде до конца сезона. Однако есть сложность — парижский клуб на данный момент не хочет одобрять эту сделку. Вратарь Кейлор Навас может покинуть команду, Рико в таком случае станет сменщиком .

В текущем сезоне Рико в официальных матчах не играл.