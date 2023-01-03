«Милан» хочет арендовать голкипера ПСЖ

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вчера, 20:04

Голкипер ПСЖ может перейти в «Милан».

Речь идет об аренде вратаря. Итальянский клуб потерял доверие к Чиприану Тэтэрушану, поэтому команда ищет нового стража ворот. Миланцы ведут с парижанами переговоры об аренде Рико, итальянский клуб имеет хорошие отношения с агентством, которое представляет права футболиста. В качестве третьего вратаря «Милан» видит Дэвиса Васкеса, который недавно пополнил состав «россонери».