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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

«Милан» хочет арендовать голкипера ПСЖ

вчера, 20:04

Голкипер ПСЖ Серхио Рико может перейти в «Милан».

Речь идет об аренде вратаря. Итальянский клуб потерял доверие к Чиприану Тэтэрушану, поэтому команда ищет нового стража ворот. Миланцы ведут с парижанами переговоры об аренде Рико, итальянский клуб имеет хорошие отношения с агентством, которое представляет права футболиста. В качестве третьего вратаря «Милан» видит Дэвиса Васкеса, который недавно пополнил состав «россонери».

Рико — запасной вратарь ПСЖ, в текущем сезоне он пока не играл в официальных играх парижан.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:17
Если не ошибаюсь, то Милан уже какого то воротничка подписал
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:03
Лучше уж Кейлора взять если получится. Рико вообще без игровой практики, неизвестно как себя покажет
SOAD666
SOAD666
вчера в 20:29
Милан сейчас не является конкурентом Наполи, и новый вратарь не спасет ситуацию. Пусть подпишут.
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