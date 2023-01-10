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«Ньюкасл» намерен подписать Мукоко

вчера, 15:08

«Ньюкасл» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко.

По информации Standard Sport, англичане провели переговоры с игроком по поводу возможного перехода следующим летом. «Сороки» предлагают футболисту зарплату в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

Контракт 18-летнего Мукоко с немецким клубом действует до лета 2023 года. Дортмундцы заинтересованы в продлении соглашения. На форварда также претендуют «Челси» и «Барселона».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:16
По началу прочитал «Ньюкасл» намерен подписать Мутко)
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 15:14
Добрый день.
О каком рейтинге идёт речь?
wvsk9s8j88vz
wvsk9s8j88vz
вчера в 15:10
Модератор, мне кажется, что я не на 28 месте в рейтинге.
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