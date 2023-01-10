«Ньюкасл» намерен подписать Мукоко

1673352529

вчера, 15:08

«Ньюкасл» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» .

По информации Standard Sport, англичане провели переговоры с игроком по поводу возможного перехода следующим летом. «Сороки» предлагают футболисту зарплату в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

Контракт 18-летнего Мукоко с немецким клубом действует до лета 2023 года. Дортмундцы заинтересованы в продлении соглашения. На форварда также претендуют «Челси» и «Барселона».