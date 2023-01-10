МЮ хочет взять Вегхорста в аренду, а летом может предложить контракт Кейну

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нападающего.
По информации источника, приоритетными трансферными целями клуба на лето являются Виктор Осимхен («Наполи») и Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»). Манкунианцы также могут предложить контракт форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, если он не продлит соглашение со «шпорами».
Голландец Вут Вегхорст, выступающий за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», рассматривается как временный вариант. «Юнайтед» хочет арендовать футболиста на оставшуюся часть сезона.
Насчёт Кейна полностью согласен! Чем-то возню со Снейдером напомнило: пока Юнайтед несколько сезонов пытался его записать, ему уже стукнуло 30 годков.
Я бы позырил на Дипая уже зимой или Салатика. Обоих реально забрать. Оба проверены в АПЛ и оба жаждут играть.
Насчёт Кейна полностью согласен! Чем-то возню со Снейдером напомнило: пока Юнайтед несколько сезонов пытался его записать, ему уже стукнуло 30 годков.
Я бы позырил на Дипая уже зимой или Салатика. Обоих реально забрать. Оба проверены в АПЛ и оба жаждут играть.
А по факту - Осимхен идеально бы вписался в нынешний МЮ. Но он в Наполи... и мне кажется эти ребята с юга Италии пошумят знатно в этой ЛЧ, что ещё более усложнит подписание.
А по факту - Осимхен идеально бы вписался в нынешний МЮ. Но он в Наполи... и мне кажется эти ребята с юга Италии пошумят знатно в этой ЛЧ, что ещё более усложнит подписание.