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МЮ хочет взять Вегхорста в аренду, а летом может предложить контракт Кейну

вчера, 10:24

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нападающего.

По информации источника, приоритетными трансферными целями клуба на лето являются Виктор Осимхен («Наполи») и Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»). Манкунианцы также могут предложить контракт форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, если он не продлит соглашение со «шпорами».

Голландец Вут Вегхорст, выступающий за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», рассматривается как временный вариант. «Юнайтед» хочет арендовать футболиста на оставшуюся часть сезона.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:14
Ненужен нам Кейн, ненужно даже смотреть в его сторону
Van Vanovich
Van Vanovich ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 20:12
Вот увидишь как Вегхорст заколотит 10-ку мячей за МЮ.)) Что за Салатик?)
протон
протон
вчера в 15:10
Шешко очевидно) Хотя могут и Кейна постараться забрать.
А по факту - Осимхен идеально бы вписался в нынешний МЮ. Но он в Наполи... и мне кажется эти ребята с юга Италии пошумят знатно в этой ЛЧ, что ещё более усложнит подписание.
sir_Alex
sir_Alex ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:58
Депая пробовали уже с известным результатом. Харри скоро 30, Оливье (если речь о нём) 36. Из перечисленных кандидатов – Осимхен, разве что.
galem72
galem72 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 11:38
Думаю, его и бесплатно не нужно в МЮ. Вегхорст был хорош только в Алкмаре и бело-зелёных Волках. В АПЛ же он показал свою "удаль": за 20 замесов только 2 шарика с ЦФ. Его время прошло. А в Турции пусть хоть ножницами забивает, это ничего не решает и никак его не характеризует.
Насчёт Кейна полностью согласен! Чем-то возню со Снейдером напомнило: пока Юнайтед несколько сезонов пытался его записать, ему уже стукнуло 30 годков.
Я бы позырил на Дипая уже зимой или Салатика. Обоих реально забрать. Оба проверены в АПЛ и оба жаждут играть.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:14
Если за копейки Вегхорст почему бы и нет. Не плохой игрок, можно и прикупить для ротации. Но Кейн на среднюю даже перспективу староват уже. Тогда уже лучше Осимхена.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 10:51
Шешко был бы хорошим вариантом, похож на Холанда. Видимо Ред Булл хотят запустить вторую версию.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 10:35
Так себе варианты.
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