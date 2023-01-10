МЮ хочет взять Вегхорста в аренду, а летом может предложить контракт Кейну

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вчера, 10:24

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нападающего.

По информации источника, приоритетными трансферными целями клуба на лето являются («Наполи») и («Ред Булл Зальцбург»). Манкунианцы также могут предложить контракт форварду «Тоттенхэма» , если он не продлит соглашение со «шпорами».

Голландец , выступающий за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли», рассматривается как временный вариант. «Юнайтед» хочет арендовать футболиста на оставшуюся часть сезона.