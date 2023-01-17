«Арсенал» готов предложить за Влаховича 71 миллион евро

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вчера, 14:03

«Арсенал» готов сделать конкретное предложение «Ювентусу» по трансферу нападающего .

«Канониры» нуждаются в усилении линии нападения из-за травмы Габриэла Жезуса, а также несостоявшегося приобретения игрока «Шахтёра» , который перешел в «Челси». «Канониры» интересуются Влаховичем с прошлого января, они готовы предложить за игрока 71 миллион евро.