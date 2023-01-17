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«Арсенал» готов предложить за Влаховича 71 миллион евро

вчера, 14:03

«Арсенал» готов сделать конкретное предложение «Ювентусу» по трансферу нападающего Душана Влаховича.

«Канониры» нуждаются в усилении линии нападения из-за травмы Габриэла Жезуса, а также несостоявшегося приобретения игрока «Шахтёра» Михаила Мудрика, который перешел в «Челси». «Канониры» интересуются Влаховичем с прошлого января, они готовы предложить за игрока 71 миллион евро.

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Все комментарии
erla1984
erla1984
сегодня в 09:03
Душан не думай иди в Арсенал не прогадаешь, максимум поменяешь физрука Аллегри на гения Артету!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:11
Мудрик Арсу деньги сэкономил)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:02
Ну если прям сам игрок будет проситься в клуб и признает переход в Ювентус ошибкой, так уж и быть, простим его))хшучу)
Знаете, игрок то он неплохой, даже сейчас в том футболе который Аллегри ставит в Юве именно серб является главной ударной единицей в клубе и лучшим бомбардиром на данный момент! Нам бы пригодился такой игрок, вот только что будет когда в строй вернется Жезус?! Хотя, с другой стороны, если мы хотим быть топ клубом, то у нас должны быть топ игроки и на поле, и в запасе!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:06
Хорошая сумма,может и договорятся.
6uwwvcxau5qq
6uwwvcxau5qq
вчера в 14:55
Вероятно эта цена изменится
Koba8888
Koba8888
вчера в 14:48, ред.
Если Мудрик стоил 70+30, то Влахович должен стоить раза в 2 дороже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:32, ред.
Беги Душан , беги 🏃‍♂️ 💨💨💨
В Арсенале есть тренер !
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