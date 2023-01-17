«Арсенал» готов предложить за Влаховича 71 миллион евро

«Арсенал» готов сделать конкретное предложение «Ювентусу» по трансферу нападающего Душана Влаховича.
«Канониры» нуждаются в усилении линии нападения из-за травмы Габриэла Жезуса, а также несостоявшегося приобретения игрока «Шахтёра» Михаила Мудрика, который перешел в «Челси». «Канониры» интересуются Влаховичем с прошлого января, они готовы предложить за игрока 71 миллион евро.
Знаете, игрок то он неплохой, даже сейчас в том футболе который Аллегри ставит в Юве именно серб является главной ударной единицей в клубе и лучшим бомбардиром на данный момент! Нам бы пригодился такой игрок, вот только что будет когда в строй вернется Жезус?! Хотя, с другой стороны, если мы хотим быть топ клубом, то у нас должны быть топ игроки и на поле, и в запасе!
Знаете, игрок то он неплохой, даже сейчас в том футболе который Аллегри ставит в Юве именно серб является главной ударной единицей в клубе и лучшим бомбардиром на данный момент! Нам бы пригодился такой игрок, вот только что будет когда в строй вернется Жезус?! Хотя, с другой стороны, если мы хотим быть топ клубом, то у нас должны быть топ игроки и на поле, и в запасе!
В Арсенале есть тренер !
В Арсенале есть тренер !