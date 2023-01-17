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В «Венеции» высказались о возможном возвращении Черышева в Россию

вчера, 10:08

Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли рассказал о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в чемпионат России.

У Черышева есть предложения из России. Трансфер вполне возможен.

Агенты рассказали мне об интересе одного российского клуба.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:08
О каком возвращении идёт речь, если этот воспитанник мадридского "Реала" никогда не играл за российские клубы?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:10
А кто же тогда спасать Венецию от вылета будет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:30
Да для чего он нужен в РПЛ, при всём к нему уважение.
Денис уже не в том возрасте и не в той физической кондиции , чтобы являться усилением . Учитывая специфику российского футбола и погодных условий при не самых качественных полях, а ещё и постоянную травматичность Дениса , ни к чему хорошему его переход в российский футбол не принесёт . А клубу который хочет его подписать, придётся заплатить за контракт и постоянный лазарет . Да и вообще мне кажется, что этот переход всего лишь чьи-то фантазии или хотелки. Потому что сам Денис всегда говорил, что переход в российский клуб мало вероятен , его семья довольно комфортно чувствует себя в Испании и переезд тем более в таком возрасте, когда твоя карьера идёт к концу, ничего хорошего не принесёт , кроме лишних проблем , для себя, семьи и для клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:08
33-й год....
Это РПЛ...а не ПФР...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:55
У Торпедо не хватит денег на него...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:54
Интересно, кому Черышев нужен?
У него запросы, как у великой звезды...
А сам давно уже не выходит даже на средний уровень.
Сварожич
Сварожич
вчера в 10:42
Вот даже и не знаю какой клуб в нем заинтересован... посмотрим на развитие ситуации
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