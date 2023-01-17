В «Венеции» высказались о возможном возвращении Черышева в Россию

Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли рассказал о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в чемпионат России.
У Черышева есть предложения из России. Трансфер вполне возможен.
Агенты рассказали мне об интересе одного российского клуба.
Денис уже не в том возрасте и не в той физической кондиции , чтобы являться усилением . Учитывая специфику российского футбола и погодных условий при не самых качественных полях, а ещё и постоянную травматичность Дениса , ни к чему хорошему его переход в российский футбол не принесёт . А клубу который хочет его подписать, придётся заплатить за контракт и постоянный лазарет . Да и вообще мне кажется, что этот переход всего лишь чьи-то фантазии или хотелки. Потому что сам Денис всегда говорил, что переход в российский клуб мало вероятен , его семья довольно комфортно чувствует себя в Испании и переезд тем более в таком возрасте, когда твоя карьера идёт к концу, ничего хорошего не принесёт , кроме лишних проблем , для себя, семьи и для клуба.
Денис уже не в том возрасте и не в той физической кондиции , чтобы являться усилением . Учитывая специфику российского футбола и погодных условий при не самых качественных полях, а ещё и постоянную травматичность Дениса , ни к чему хорошему его переход в российский футбол не принесёт . А клубу который хочет его подписать, придётся заплатить за контракт и постоянный лазарет . Да и вообще мне кажется, что этот переход всего лишь чьи-то фантазии или хотелки. Потому что сам Денис всегда говорил, что переход в российский клуб мало вероятен , его семья довольно комфортно чувствует себя в Испании и переезд тем более в таком возрасте, когда твоя карьера идёт к концу, ничего хорошего не принесёт , кроме лишних проблем , для себя, семьи и для клуба.
Это РПЛ...а не ПФР...
Это РПЛ...а не ПФР...
У него запросы, как у великой звезды...
А сам давно уже не выходит даже на средний уровень.
У него запросы, как у великой звезды...
А сам давно уже не выходит даже на средний уровень.