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«Арсенал» интересуется Диаби

вчера, 15:13

Нападающий «Байера» Мусса Диаби может пополнить состав «Арсенала».

«Канониры» стремятся усилить линию нападения из-за травмы Габриэла Жезуса, а также сорвавшегося перехода Михаила Мудрика из «Шахтёра».

Соглашение Диаби с немецким клубом действует до 2025 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:55, ред.
Артета очень хотел заполучить Мудрика, и одной из причин была шикарная скорость украинца, которая позволяла бы прессинговать соперника. Сейчас Эду пытается найти игрока с похожими качествами, это скорость и дриблинг, и Мусса Диаби соответствует этим требованиям. Летом игроку исполнится всего 24 года, уже имеет опыт выступлений как в топ чемпионате (Бундеслига) так и в ЛЧ. Смущает только одно - цена. Хотя сейчас всё измеряется в Мудриках).

Есть еще один кандидат которого ведут еще с лета это вингер "Орландо Сити" и сборной Уругвая - Факундо Торрес который стоит всего лишь 8 млн, игрок с хорошей скоростью, и нормальной статистикой, но эта статистика в МЛС, и вообще неизвестно как он будет играть в Европе. Как бы не оказался вторым Торрейрой, который ныл из-за погоды в Англии старался всеми правдами и не правдами сбежать из Лондона!

Вот лично я взял бы Троссарда из Брайтона. Сейчас после скандала с тренером бельгийца отстранили от команды, думаю это хороший вариант, игроку не нужно время на адаптацию, показывал отличную игру у Поттера, стоить будет не дорого, да и концерты не станет закатывать если окажется запасным вариантом!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 17:36
Уже был один Диаби, больше лечился, чем играл. Может быть не надо ещё одного?
Boricku
Boricku
вчера в 17:08
Так это же тульский
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:49
реинкорнация Диаби в Арсенале?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:27
Есть еще свободный нападающий. Тоже на Д. Тоже 5 букв. Тоже в фамилии есть буквы д, б, а
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:12
Думаю, что канониры знают что делают...
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