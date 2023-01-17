«Арсенал» интересуется Диаби

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вчера, 15:13

Нападающий «Байера» может пополнить состав «Арсенала».

«Канониры» стремятся усилить линию нападения из-за травмы Габриэла Жезуса, а также сорвавшегося перехода Михаила Мудрика из «Шахтёра».

Соглашение Диаби с немецким клубом действует до 2025 года.