«Арсенал» интересуется Диаби

Нападающий «Байера» Мусса Диаби может пополнить состав «Арсенала».
«Канониры» стремятся усилить линию нападения из-за травмы Габриэла Жезуса, а также сорвавшегося перехода Михаила Мудрика из «Шахтёра».
Соглашение Диаби с немецким клубом действует до 2025 года.
Есть еще один кандидат которого ведут еще с лета это вингер "Орландо Сити" и сборной Уругвая - Факундо Торрес который стоит всего лишь 8 млн, игрок с хорошей скоростью, и нормальной статистикой, но эта статистика в МЛС, и вообще неизвестно как он будет играть в Европе. Как бы не оказался вторым Торрейрой, который ныл из-за погоды в Англии старался всеми правдами и не правдами сбежать из Лондона!
Вот лично я взял бы Троссарда из Брайтона. Сейчас после скандала с тренером бельгийца отстранили от команды, думаю это хороший вариант, игроку не нужно время на адаптацию, показывал отличную игру у Поттера, стоить будет не дорого, да и концерты не станет закатывать если окажется запасным вариантом!
Есть еще один кандидат которого ведут еще с лета это вингер "Орландо Сити" и сборной Уругвая - Факундо Торрес который стоит всего лишь 8 млн, игрок с хорошей скоростью, и нормальной статистикой, но эта статистика в МЛС, и вообще неизвестно как он будет играть в Европе. Как бы не оказался вторым Торрейрой, который ныл из-за погоды в Англии старался всеми правдами и не правдами сбежать из Лондона!
Вот лично я взял бы Троссарда из Брайтона. Сейчас после скандала с тренером бельгийца отстранили от команды, думаю это хороший вариант, игроку не нужно время на адаптацию, показывал отличную игру у Поттера, стоить будет не дорого, да и концерты не станет закатывать если окажется запасным вариантом!