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Дино Баджо — о смерти Виалли: «Мы употребляли допинг. Теперь мне страшно»

вчера, 21:03

Бывший футболист сборной Италии Дино Баджо выразил мнение, что недавняя смерть его экс-товарища по «Скуадре Адзурре» Джанлуки Виалли могла быть связана с применением допинга в 90-е.

Необходимо тщательно изучить те препараты, которые нами употреблялись в ту эпоху. Допинг всегда был, и нужно понять, могли ли какие-то его компоненты со временем навредить организму. Я опасаюсь за состояние моего здоровья. Слишком много уже было смертей, болезней среди бывших футболистов.

Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет от рака.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:53
все решения принимаются человеком в реальном времени
когда прошли годы, ничего уже не изменишь
Romeo 777
Romeo 777 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:53
Препараты влияют на ВЕСЬ организм.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:50
Фсё фраки-это же не Россия!
barca200885
barca200885 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 07:33
В древности ели только натуральные продукты. Жили до 30.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:40
Нужно теперь пересмотреть и аннулировать все результаты сборной Италии за то время когда там играли эти два игрока.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:57
Люди, как свиньи жрут все подряд. Химия кругом за результатом в прибыли, в погоне за результатом.
Проверяю продукты на кошке. Только натуральное подавай...редиска хорошая.
Допинг не только у спортсменов.
w8tsk8u26b8d
w8tsk8u26b8d
сегодня в 00:55
А говорили, что допинг только в России.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:18
Детские онкобольницы забиты детьми, они тоже допинг употребляли? Сейчас каждый должен опасаться за своё здоровье и максимально беречь себя от всякой гадости, который мы едим.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
Рак может спровоцировать любая болезнь, даже длительный насморк, а тем более допинг, компонентами которого являются химические вещества.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:25
Медики, причём компетентные в вопросах допинга, никогда не скажут, имеется ли прямая причинная связь ( есть ещё косвенная, но это всё так неопределённо и расплывчато ) между употреблением запрещённых веществ и летальным исходом в случае с Виалли.
Можно только предполагать причинную связь, но доказать её чрезвычайно трудно, а во многих случаях - невозможно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:22
А при чём тут допинг, если Виалли умер от рака? А Дино Баджо был классный защитник. Помнится ещё в финале еврокубка забивал.
Futurista
Futurista
вчера в 23:16
Дино вроде взрослый человек...ясен пень допинг тем более тяжёлый из 90-х вредил здоровью спортсменов...за всё надо платить в этой жизни...чего уж теперь разбираться какие конкретно там компоненты могли навредить...тогда надо было разбираться...выбор в пользу большого спорта был сделан и обратно не открутишь...
DXTK
DXTK
вчера в 23:12
Да, помню Виалли играл за Челси, у меня даже есть старое видео его гола на кассете, это 96 или 97 год в АПЛ. если не ошибаюсь тогда с ним в нападении играл Марк Хьюз. Прекрасный футболист, как и еще один его соотечественник выступавший также за синих Дзола, под руководством Виалли Челси выиграл своей еврокубок и еще суперкубок обыграв Реал Мадрид 1998 году. Иногда я вспоминаю тот Челси 90-х начало нулевых до Абрамовской эпохи. Жаль что так рано итальянец ушел, всего 58 лет.
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:02
Заниматься самолайканьем - это тоже самое, что делал Дзюба на видео.
DaslerU
DaslerU
вчера в 22:56
Какой именно допинг жрали, из Колумбии?
протон
протон
вчера в 21:22, ред.
"а потом видишь, что у них есть еще один аккаунт, который создан только для самолайкания".

Отвечу уважаемому, что у меня нет других аккаунтов. Не занимаюсь размножением по 100 штук и самолайканием. Если коллеги ставят лайки, в этом ничего плохого не вижу. Я думаю, определить это можно по входящему айпи адресу на сайте занимаюсь ли я клоноводствоим или нет. Лично для меня приз не важен. я ведь мог дать адрес другого человека и отдавать им, например, в центр соц. реаб. не совершеннолетних детей. Это дело каждого. На счет веса и роста. у меня стандартный рост 180 про то что вы написали я тогда всего лишь пошутил. Я просто продлеваю Вип статусы, для меня этого вполне достаточно. Главное для меня лично участие, а не получение футболок и других призовых. На счёт лайканий забыл подметить знаю таких которые включают все свои почти аккаунты что бы поставить на главный аккаунт лайк почти до 23 доходило.
Гость
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