Дино Баджо — о смерти Виалли: «Мы употребляли допинг. Теперь мне страшно»

Бывший футболист сборной Италии Дино Баджо выразил мнение, что недавняя смерть его экс-товарища по «Скуадре Адзурре» Джанлуки Виалли могла быть связана с применением допинга в 90-е.
Необходимо тщательно изучить те препараты, которые нами употреблялись в ту эпоху. Допинг всегда был, и нужно понять, могли ли какие-то его компоненты со временем навредить организму. Я опасаюсь за состояние моего здоровья. Слишком много уже было смертей, болезней среди бывших футболистов.
Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет от рака.
Можно только предполагать причинную связь, но доказать её чрезвычайно трудно, а во многих случаях - невозможно.
Можно только предполагать причинную связь, но доказать её чрезвычайно трудно, а во многих случаях - невозможно.