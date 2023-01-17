Дино Баджо — о смерти Виалли: «Мы употребляли допинг. Теперь мне страшно»

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вчера, 21:03

Бывший футболист сборной Италии выразил мнение, что недавняя смерть его экс-товарища по «Скуадре Адзурре» могла быть связана с применением допинга в 90-е.

Необходимо тщательно изучить те препараты, которые нами употреблялись в ту эпоху. Допинг всегда был, и нужно понять, могли ли какие-то его компоненты со временем навредить организму. Я опасаюсь за состояние моего здоровья. Слишком много уже было смертей, болезней среди бывших футболистов.

Виалли скончался 6 января в возрасте 58 лет от рака.