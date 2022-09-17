Кейта Бальде дисквалифицирован за допинг до 5 декабря

1663426573

сегодня, 17:56

Футболист «Спартака» из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

В пробе, которую в тот день сдал игрок, не было обнаружено запрещенных веществ. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.