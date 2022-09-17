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Кейта Бальде дисквалифицирован за допинг до 5 декабря

сегодня, 17:56

Футболист «Спартака» Кейта Бальде из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

В пробе, которую в тот день сдал игрок, не было обнаружено запрещенных веществ. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

Соответственно, РФС признаёт санкцию, примененную Итальянской антидопинговой организацией. По условиям дисквалификации игрок сможет возобновить тренировочный процесс не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:15
Скорее всего, подсунули мешок с Кейта .
ABir
ABir
сегодня в 19:10
Интересно а контракты как-то страхуются от подобных случаев? Может и агента, представляющего интересы футболиста, можно как-то подсадить на бабки?
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 19:01
Смотрю футбол с детских лет,сам играл до 31года...зачем Спартаку такие Бальды,Рыбусы,Кофрие,и т.д. Сколько молодых,перспективных ребят в Крыльях советов,в Нижнем,в Ахмате,Урале,да и во многих других клубах,но нет,нас тянет на всякое 62о.А,ведь больше чем уверен,попади они в Спартак,при хорошем тренерким штабом,они бы возродили былую славу любимой команды.
Константин Белых
Константин Белых ответ d1metras (раскрыть)
сегодня в 18:39
Ну так человек 5 ведущих убери из того же ЦСКА или в Зените Вендела с Клаудиньои Малкомом сломай-тоже поплывут сразу. С лохами типа Умярова каши то не сваришь. С польской курвой и тем паче..
pomor45
pomor45
сегодня в 18:34
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 18:30
    Очередная санкция от Евросоюза((
    Сергей Пушкарев
    Сергей Пушкарев
    сегодня в 18:30
    Да можно послать, но тогда после ухода из Спартака его могут пожизненно дисквалифицировать
    d1metras
    d1metras ответ Константин Белых (раскрыть)
    сегодня в 18:29
    Только вот что печалит,как бы таким составом не опустились снова на самое днище из которого выбраться будет ой как тяжко....
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 18:26
    у нас чемпионат ориентирован по евроклуб газпрома, и для них главное поскорее вернуть свое детище на растерзание бенфикам и лионам.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 18:22
    Наказали за то, что уехал в Россию.
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 18:20
    Уже надежда умерла...а эти всё надеятся)...
    Alexnvr
    Alexnvr
    сегодня в 18:20, ред.
    Мне одному непонятно почему если ФИФА нарушает олимпийские требования что СПОРТ вне ПОЛИТИКИ, то РПЛ обязано соблядать их решения? Хотя да. Более бесхребетных министерств нежели Минспорта я не вижу. Жопинг есть? Нет. Откуда дисква? Если так судить, то я сегодня попью пива под футбол, а в среду гаишники у меня отберут права. Ведь я же пил пиво в субботу! Маразм крепчает.
    Аспект
    Аспект ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 18:17
    И этому Кейту не мешало бы дать по Бальде.
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 18:16
    А по факту играть полноценным составом начнем уже весной так как 75 % толковых игроков в лазарете. Доигрываем осень спокойно а зимой можно уже брать кого нибудь из латинской америки толкового а не стариков и наркоманов.
    makkie
    makkie ответ xajaks (раскрыть)
    сегодня в 18:15
    Вот, да.
    Но не пойдут РФС на такое - всё ещё надеются, что УЕФА вернёт наши клубы в еврокубки.
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 18:14
    C такими раскладами со стороны ФифыУефы не покласть ли черный пропеллер Кейта на их санкции. А то млять с клубами нашими не расчитываются игрокам в любой момент свалить разрешают а наши и дальше их слушать будут? Бред..до отмены всего-они клали на нас-а мы на них..
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 18:12
    Очередной наркоман в спартаке но не в этом дело, если сам фифа и уефа игнорирует законы, лишая нашу страну и наши клубы от еврокубков то и мы должны положить огромный хрен на их анализы и этого негра спартак может включить в состав.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 18:11
    Нужно понять что это Кета в шубе в собственном соку.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:11
    Умеет "Спартак",что с Федуном,что-без.Или эту подлянку Арнольдыч перед уходом организовал??? Красавец,не Кокориным единым живи кабанчики-вернулся бумеранг-то!!! Итальянцев обули-итальянцы отомстили.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 18:10
    Так в чём была нарушена процедура допинг-контроля? Кто-нибудь понял?
    xajaks
    xajaks
    сегодня в 18:09
    А РФС не наплевать на фифа? Сборная не играет, клубы в еврокубках тоже, послать всех на 66 и пусть играет....
    makkie
    makkie
    сегодня в 18:08
    Дисквалифицирован за допинг, но допинга в организме Кейта не нашли - мистика 🤷‍♂️
    Ну и агент жук, конечно. Умолчал об этой истории, иначе вряд ли игрок оказался бы в Спартаке.

    Засада по всем фронтам, в общем.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 18:06
    Такой балда нам не нужен...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 18:03
      ballak144
      ballak144
      сегодня в 18:03
      после Лацио сдулся, хотя многие претендовали на него
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 17:59
      Кальян по московски..
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 17:58
      Купили Кейта в мешке
      Гость
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