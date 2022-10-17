Отстранённый за допинг Обухов вернулся к тренировкам с «Оренбургом»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, приступил в понедельник к тренировкам с командой.
«Обухов прибыл в расположение клуба и сегодня приступил к тренировкам с командой», — сообщили в пресс-службе клуба.
19 июля 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения закончился 2 декабря. 27 июня 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлило дисквалификацию форварда на полгода — до 17 декабря 2022-го.