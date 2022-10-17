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Отстранённый за допинг Обухов вернулся к тренировкам с «Оренбургом»

вчера, 16:00

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, приступил в понедельник к тренировкам с командой.

«Обухов прибыл в расположение клуба и сегодня приступил к тренировкам с командой», — сообщили в пресс-службе клуба.

19 июля 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения закончился 2 декабря. 27 июня 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлило дисквалификацию форварда на полгода — до 17 декабря 2022-го.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:37
Удачи Володе!
pumbduu98425
pumbduu98425
вчера в 16:04
Да и пёс с ним
ДСА
ДСА
вчера в 16:03
Он свеж и полон сил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
Ни прошло и пол года. )
Гость
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