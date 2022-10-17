Отстранённый за допинг Обухов вернулся к тренировкам с «Оренбургом»

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вчера, 16:00

Форвард «Оренбурга» , отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, приступил в понедельник к тренировкам с командой.

«Обухов прибыл в расположение клуба и сегодня приступил к тренировкам с командой», — сообщили в пресс-службе клуба.