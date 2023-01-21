«Локомотив» приостановил контракт с Керком. Игрок уйдёт в аренду

Полузащитник «Локомотива» покинул расположение клуба в Абу‑Даби. До лета 2023 года футболист будет выступать в аренде, сообщил глава пресс-службы «железнодорожников» Артём Загуменнов.

Керк и «Локомотив» по обоюдному согласию приостановили срок действия контракта. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу‑Даби. Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года.