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«Локомотив» приостановил контракт с Керком. Игрок уйдёт в аренду

сегодня, 11:27

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк покинул расположение клуба в Абу‑Даби. До лета 2023 года футболист будет выступать в аренде, сообщил глава пресс-службы «железнодорожников» Артём Загуменнов.

Керк и «Локомотив» по обоюдному согласию приостановили срок действия контракта. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу‑Даби. Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:49
Возможно - Это правильное решение дл фк ЛОКОМОТИВ г Москва...
112910415
112910415
сегодня в 13:01
не сказать, что был лишним ...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:36
Кто этот человек и зачем нам новости о нем?
wrathofkillx
wrathofkillx
сегодня в 12:17
печаль, один из тех, кто хоть пользу приносил
лучше бы Камано сплавили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:01
Лишь бы бесплатно потом не ушёл...
dd2ha4h6djwh
dd2ha4h6djwh
сегодня в 11:40
Надо еще камано сплавить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:37
Локо нужно серьезно обновить состав, ведь им надо выруливать из кризиса.
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