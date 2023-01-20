Легенды уходят из «Реала». Клуб готов отказаться от Модрича и ищет замену обладателю «Золотого мяча»

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вчера, 21:28

Двое из трех лидеров получат новые контракты.

В «Реале» погоду делают многолетние лидеры мадридцев – но смену поколений не остановить. Летом испанский гранд уже отпустил Каземиро и подписал молодого опорника Орельена Тчуамени из «Монако». В ближайшее время следует ожидать обновления у других линий «сливочных» — грядущим летом истекают контракты сразу трех легенд «Реала».

Модрич – кандидат на выход

Линия полузащиты в «Реале» подлежит полному обновлению. Раньше монолитной была связка Модрич-Кроос-Каземиро. В минувшее межсезонье бразильскую деталь отлаженного механизма заменили – на очереди следующие.

Хорватский хавбек в свои 37 лет удерживает феноменально высокий уровень – это показывает и доля его влияния на успехи национальной команды. «Шашечные» на втором чемпионате мира подряд при медалях – а Лука в связке с Ковачичем и Брозовичем являются главной функцией по продвижению мяча. Полузащитник держит темп и сам способен его задавать, способен загонять соперника. Его качества отвечают трудолюбивому характеру сборной Хорватии, а на клубном уровне позволяют проводить полноценные сезоны без значимых спадов.

Модрич уже перешагнул отметку в 1000 игровых минут в рамках Ла Лиги и идет на шестом месте в команде по количеству времени, проведенному на поле – даже больше, чем у новичка Тчуамени.

Но при таком возрасте нельзя быть уверенным, что так будет продолжаться – никогда не знаешь, в какой момент начнется спад. Уже сейчас прослеживается необходимость дозировать нагрузку для хорватского полузащитника, что не позволяет полноценно задействовать его во всех турнирах.

Это понимают и в руководстве «Реала». По последним инсайдам, испанский гранд стоит перед выбором – продлевать нужно не только Модрича, но и Тони Крооса с Каримом Бензема. Сохранить всех не удастся – и отмечается, что боссы предпочитают отпустить Луку, оставив более молодых одноклубников.

Параллельно развивается сюжет с возможным преемником легенды «сливочных» — испанский коллектив хочет подписать 19-летнего Джуда Беллингема (правда, придется побороться с «Ливерпулем»). У хорвата есть варианты с продолжением карьеры в Англии и Италии. В его услугах заинтересованы «Ньюкасл» и «Интер».

«Реал» же потеряет многолетнего лидера центральной линии – но действует заранее, чем снижает риски от потенциального расставания.

Кроос не отказывается от завершения карьеры

Инициатором продолжения сотрудничества в этом случае является как раз клуб – с ноября ходят слухи что опытный немец рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры. Сообщалось, что Тони определится со своим будущим к февралю, но понимает – он в числе тех футболистов «сливочных», время которых в клубе подходит к концу. Тем временем президент клуба Флорентино Перес активно продвигает идею продления контракта. Большое влияние на решение опорника окажет позиция главного тренера Карло Анчелотти.

По последним сообщениям, немецкий хавбек склоняется к подписанию нового контракта с «Реалом». Он опасался, что из-за возраста итальянский менеджер решит урезать его игровое время – однако в текущем сезоне Кроос продолжает много играть и чувствует доверие наставника.

Как и в случае с Модричем, потерю Крооса сразу компенсировать не удастся – даже если получится купить Беллингема при потере обоих столпов центральной оси потребуется еще один элитный хавбек.

Полузащитник достаточно сделал для клуба, чтобы «сливочные» уважали любое его решение – в составе испанского гранда футболист выигрывал чемпионат, Суперкубок, Лигу чемпионов. Пережил взлет при Зидане и падение с Лопетеги, возвращение Зинедина и второе пришествие Карло. С таким послужным списком можно уходить на футбольную пенсию без сожалений – но от еще одного сезона в составе «Реала» плохо не станет ни команде, ни игроку.

Боссов пугают травмы Бензема

По этой причине селекционеры задумались над поиском нового основного нападающего – «сливочных» не радует, что 35-летний француз стал реже забивать. зимой такой трансфер не планируется, так как равноценной замены Кариму руководство не видит. При этом «Реал» хочет сохранить Карима, предложив ему соглашение на еще один сезон.

Пока Бензема сохраняет голевое чутье и уже забил 8 мячей в 9 матчах Ла Лиги, так что стагнация не является значительной. И даже так все сводится к тому, готов ли нападающий расстаться со статусом главного завершителя атак испанского гранда ради продолжения карьеры в клубе.