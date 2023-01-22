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Холанд превзошёл достижения ван Нистелроя и Роналду

сегодня, 21:54

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал хет-трик в воскресном матче АПЛ против «Вулверхэмптона».

Это уже 4-й хет-трик норвежца в рамках чемпионата Англии. Для достижения этой отметки ему потребовалось всего 19 матчей, что является рекордом. Ранее лучшим результатом были 65 матчей — именно столько ушло у Руда ван Нистелроя на то, чтобы сделать 4 хет-трика в АПЛ.

Отметим, что Холанд также обогнал по общему числу хет-триков в АПЛ Криштиану Роналду. У португальца за два периода выступлений в МЮ их было 3.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 23:28
Холанд монстр.
dikalot
dikalot
сегодня в 22:45
Он сильнее их по рекордам. Побьет рекорд Ширера с такими темпами.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ wrathofkillx (раскрыть)
сегодня в 22:31
так и АПЛ сейчас уже не та что при Нистелрое. даже пенсионер Роналду пришел в проблемный клуб и стал лучшим бомбардиром чемпионата
wrathofkillx
wrathofkillx
сегодня в 22:23
Слишком на изи он превзошел эти рекорды
Небо и земля конечно
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 22:10, ред.
Человек при нас переписывает историю тех, кто при нас же переписывал историю.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:09
Если всё будет удачно складываться для норвежца - то сколько он ещё рекордов перепишет!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 22:07
Э,зачем такое писать,что Холланд превзошел Роналду,второй теперь спать ночами не будет!!!
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