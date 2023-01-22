Холанд превзошёл достижения ван Нистелроя и Роналду

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сегодня, 21:54

Форвард «Манчестер Сити» сделал хет-трик в воскресном матче АПЛ против «Вулверхэмптона».

Это уже 4-й хет-трик норвежца в рамках чемпионата Англии. Для достижения этой отметки ему потребовалось всего 19 матчей, что является рекордом. Ранее лучшим результатом были 65 матчей — именно столько ушло у на то, чтобы сделать 4 хет-трика в АПЛ .