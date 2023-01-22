Холанд превзошёл достижения ван Нистелроя и Роналду

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал хет-трик в воскресном матче АПЛ против «Вулверхэмптона».
Это уже 4-й хет-трик норвежца в рамках чемпионата Англии. Для достижения этой отметки ему потребовалось всего 19 матчей, что является рекордом. Ранее лучшим результатом были 65 матчей — именно столько ушло у Руда ван Нистелроя на то, чтобы сделать 4 хет-трика в АПЛ.
Отметим, что Холанд также обогнал по общему числу хет-триков в АПЛ Криштиану Роналду. У португальца за два периода выступлений в МЮ их было 3.