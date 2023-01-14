«Ювентус» пропустил 5 голов в Серии А впервые с 1993 года

«Наполи» одержал крупную победу над «Ювентусом» в матче 18-го тура Серии А (5:1).
«Старая синьора» впервые с 30 мая 1993 года пропустила 5 мячей в матче высшего дивизиона чемпионата Италии. Тогда туринцы проиграли «Пескаре» (1:5), один из мячей в ворота «чёрно-белых» забил нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри.
Спасибо Наполи.
А то некоторые здесь Аллегри уже памятники ставили за великие победы против Кроменезе и Удинезе...
Снимите розовые очки - Кьеза начинает матчи как правый защитник! Кьеза - правый защитник! Вот и вся философия Аллегри.
Спасибо Наполи.
А то некоторые здесь Аллегри уже памятники ставили за великие победы против Кроменезе и Удинезе...
Снимите розовые очки - Кьеза начинает матчи как правый защитник! Кьеза - правый защитник! Вот и вся философия Аллегри.