«Ювентус» пропустил 5 голов в Серии А впервые с 1993 года

1673647095

сегодня, 00:58

«Наполи» одержал крупную победу над «Ювентусом» в матче 18-го тура Серии А (5:1).

«Старая синьора» впервые с 30 мая 1993 года пропустила 5 мячей в матче высшего дивизиона чемпионата Италии. Тогда туринцы проиграли «Пескаре» (1:5), один из мячей в ворота «чёрно-белых» забил нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри.