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«Ювентус» пропустил 5 голов в Серии А впервые с 1993 года

сегодня, 00:58
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)5 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Наполи» одержал крупную победу над «Ювентусом» в матче 18-го тура Серии А (5:1).

«Старая синьора» впервые с 30 мая 1993 года пропустила 5 мячей в матче высшего дивизиона чемпионата Италии. Тогда туринцы проиграли «Пескаре» (1:5), один из мячей в ворота «чёрно-белых» забил нынешний главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри.

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GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 01:25
А от Наполи - вообще впервые в истории. Это позор.
протон
протон
сегодня в 01:15
До сегодняшнего дня Юве оставался единственной командой в Европе, не пропускавшей в 21 веке более 4 голов ни в одном из турниров. Хотя конечно это просто отложенное наказание - та же Бенфика и на 7 забитых наиграла в Лиссабоне, да и ПСЖ в общем тоже, когда у соперника есть поставленная игра в атаке, Аллегри ничего не может противопоставить и тут остаётся только надеяться что не всё будет залетать.
протон
протон
сегодня в 01:12
Хвича зверь! Осимхена вообще трудно будет удержать в Наполи.
Спасибо Наполи.
А то некоторые здесь Аллегри уже памятники ставили за великие победы против Кроменезе и Удинезе...
Снимите розовые очки - Кьеза начинает матчи как правый защитник! Кьеза - правый защитник! Вот и вся философия Аллегри.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 01:04
Просто позор во что превратился Юве, еще до прихода Роналду, начали перестраивать состав и так и не перестроили, смена поколений пошла не по плану, раньше хоть защита оставалась крепкой, теперь и ее нет
Гость
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