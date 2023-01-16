Хави взял первый трофей в качестве тренера «Барселоны»

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сегодня, 00:20

Главный тренер «Барселоны» взял свой первый трофей в качестве наставника каталонского клуба.

Это произошло по итогам матча за Суперкубок Испании против «Реала» (3:1).

В Ла Лиге «сине гранатовые» на данный момент идут на 1-м месте.