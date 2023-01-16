Хави взял первый трофей в качестве тренера «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави взял свой первый трофей в качестве наставника каталонского клуба.
Это произошло по итогам матча за Суперкубок Испании против «Реала» (3:1).
В Ла Лиге «сине гранатовые» на данный момент идут на 1-м месте.
Главный тренер «Барселоны» Хави взял свой первый трофей в качестве наставника каталонского клуба.
Это произошло по итогам матча за Суперкубок Испании против «Реала» (3:1).
В Ла Лиге «сине гранатовые» на данный момент идут на 1-м месте.
Успехов и удачи, Хави с Барселоной!!!
Успехов и удачи, Хави с Барселоной!!!
Матч сегодня провели на очень высоком уровне от и до !
Надеюсь, это не последний трофей сезона - надо продолжать в том же духе !
Я сам удивился, как Барса сегодня отыграла. Просто образцовый матч провели.
Противостояние Мадрида и Барселоны это украшение футбола. Мадриду нужна сильная Барселона и наоборот. Только тогда эти клубы показывают свой лучший футбол на международной арене.
Матч сегодня провели на очень высоком уровне от и до !
Надеюсь, это не последний трофей сезона - надо продолжать в том же духе !
Я сам удивился, как Барса сегодня отыграла. Просто образцовый матч провели.
Противостояние Мадрида и Барселоны это украшение футбола. Мадриду нужна сильная Барселона и наоборот. Только тогда эти клубы показывают свой лучший футбол на международной арене.