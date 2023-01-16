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Хави взял первый трофей в качестве тренера «Барселоны»

сегодня, 00:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави взял свой первый трофей в качестве наставника каталонского клуба.

Это произошло по итогам матча за Суперкубок Испании против «Реала» (3:1).

В Ла Лиге «сине гранатовые» на данный момент идут на 1-м месте.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:53
Молодец!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:06
Барселону с победой,хорошая была игра!!!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:17
Барсу с победой! Хави- с первым трофеем в Барселоне.
Успехов и удачи, Хави с Барселоной!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:12
Хави с почином! Барса, конечно, отыграла восхитительно, местами напоминая ту великую Барсу Гвардиолы. Но надо признать, что Реал сейчас просто никакущий. Это было видно ещё в игре с Валенсией, где Реалу просто повезло. Один гол с пенальти и один полумомент за весь матч и всё. После полуфиналов было понятно кто фаворит в финале. Так и получилось. Тотальное превосходство Барсы и почти разгром, если бы в концовке чуть не расслабились. Интересно, Реал в Ла Лиге будет так же отстойно играть?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:32
Пока в Испании у тренера всё складывается хорошо, чего не скажешь о Европе.
3ton
3ton
сегодня в 07:06
И не последний
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:04
Реал прям не свой был медленно все
112910415
112910415
сегодня в 04:54
и это только начало
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Согласен... Реалу больше ничего не видать...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:57
Больше трофеев не будет.
Capral
Capral
сегодня в 00:38, ред.
Барселона- один из красивейших городов мира, а команда- всегда была одной из лучших!!! Много раз бывал в Барселоне и каждый раз открывал в этом городе, что-то новое для себя. Барсу с победой, даст БОГ- не последней!!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 00:37
Мои поздравления Хави!
протон
протон
сегодня в 00:36, ред.
Что ж, Хави с трофейным почином во главе Барселоны !
Матч сегодня провели на очень высоком уровне от и до !
Надеюсь, это не последний трофей сезона - надо продолжать в том же духе !
Я сам удивился, как Барса сегодня отыграла. Просто образцовый матч провели.
Противостояние Мадрида и Барселоны это украшение футбола. Мадриду нужна сильная Барселона и наоборот. Только тогда эти клубы показывают свой лучший футбол на международной арене.
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