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Гави — первый со времён Кройфа игрок с голом и 2 передачами в Эль Класико

вчера, 10:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим игроком финального матча с «Реалом» за Суперкубок Испании (3:1).

Футболист забил гол и сделал 2 результативные передачи в игре. Гави стал самым молодым игроком, забившим в этом турнире (18 лет и 163 дня). Также хавбек — первый после Йохана Кройфа, отметившийся голом и двумя передачами в Эль Класико.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 14:12
Спасибо!
Я так и подумал
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 11:49
Для добавления картинок вроде вип статус нужен
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 11:49
Все равно ему далеко до Суареса и Месси (хет-трики в Классико). Хотя, Гави не нападающий.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:15
Гави это будущая икона для Сине Гранатовых. Игрок с большим футбольным менталитетом. Становится полная замена Хави. Учитывая возраст, то игрок может ещё прогрессировать. Одним словом будущее у него просто отличное, если не будет останавливаться на достигнутом результатах. А добиваться большего и усовершенствоваться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:47
Видели его на ЧМ
shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Хороший матч выдала Барса... С победой!
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 10:29
Месси, со всеми его типа рекордами - Аче всмысле!

p.s.
как добавлять картинки в свой коммент? Очень уж напрашивается
Гость
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