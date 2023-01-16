Гави — первый со времён Кройфа игрок с голом и 2 передачами в Эль Класико

Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим игроком финального матча с «Реалом» за Суперкубок Испании (3:1).
Футболист забил гол и сделал 2 результативные передачи в игре. Гави стал самым молодым игроком, забившим в этом турнире (18 лет и 163 дня). Также хавбек — первый после Йохана Кройфа, отметившийся голом и двумя передачами в Эль Класико.
Я так и подумал
Я так и подумал
p.s.
как добавлять картинки в свой коммент? Очень уж напрашивается
p.s.
как добавлять картинки в свой коммент? Очень уж напрашивается