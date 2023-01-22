Холанд ушёл в отрыв в борьбе за «Золотую бутсу»

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд, сделав хет-трик в матче против «Вулверхэмптона», набрал уже 50 очков в гонке за «Золотой бутсой». На счету норвежца 25 голов, коэффициент АПЛ составляет 2.
Второе место пока занимает Амал Пеллегрино из норвежского «Будё-Глимт». У него 37,5 баллов (25 голов, коэффициент лиги 1,5). Однако пополнить свой очковый запас форвард уже не сможет, так как чемпионат Норвегии 2022 завершился.
Третьим идет Харри Кейн из «Тоттенхэма». У него 30 баллов (15 голов).
Как то тут показывали совместное видео Холанда младшего и старшего за просмотром АПЛ лиги, времен, когда его отец выступал за Лидс и Ман Сити. Сынок такой- Батя ты так жестко играешь, мне было бы тяжело против тебя - Батя его- такие были времена в Англии , даешь жесткий футбол.
Машина по забиванию голов, бедняжка Кейн ему тяжело будет догнать этого разбушевавшегося зверя, человека-кинтавра, носорога, не знаю как еще Эрлинга назвать, даже если в каждой игре будут англичанину по пенальти ставить, все равно не догонет.
PS Боюсь Холанд не только побьет рекорд Салаха и его 32 голов в АПЛ, но боюсь и еще два рекорда по 34 гола Коула и Ширера превзойдет этот норвежский бычара. Идеальный Нап, главное чтобы троеффв МС добыл и самый заветный в лЧ.
Как то тут показывали совместное видео Холанда младшего и старшего за просмотром АПЛ лиги, времен, когда его отец выступал за Лидс и Ман Сити. Сынок такой- Батя ты так жестко играешь, мне было бы тяжело против тебя - Батя его- такие были времена в Англии , даешь жесткий футбол.
Машина по забиванию голов, бедняжка Кейн ему тяжело будет догнать этого разбушевавшегося зверя, человека-кинтавра, носорога, не знаю как еще Эрлинга назвать, даже если в каждой игре будут англичанину по пенальти ставить, все равно не догонет.
PS Боюсь Холанд не только побьет рекорд Салаха и его 32 голов в АПЛ, но боюсь и еще два рекорда по 34 гола Коула и Ширера превзойдет этот норвежский бычара. Идеальный Нап, главное чтобы троеффв МС добыл и самый заветный в лЧ.