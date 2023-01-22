Холанд ушёл в отрыв в борьбе за «Золотую бутсу»

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вчера, 23:15

Форвард «Ман Сити» , сделав хет-трик в матче против «Вулверхэмптона», набрал уже 50 очков в гонке за «Золотой бутсой». На счету норвежца 25 голов, коэффициент АПЛ составляет 2.

Второе место пока занимает из норвежского «Будё-Глимт». У него 37,5 баллов (25 голов, коэффициент лиги 1,5). Однако пополнить свой очковый запас форвард уже не сможет, так как чемпионат Норвегии 2022 завершился.

Третьим идет из «Тоттенхэма». У него 30 баллов (15 голов).