Холанд завершил 2022 год лидером в борьбе за «Золотую бутсу»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд завершил 2022 год в качестве лидера в борьбе за «Золотую бутсу». На счету нападающего 42 балла (21 гол).
Второе место пока что занимает Амал Пеллегрино из норвежского «Будё-Глимт». Он забил в чемпионате Норвегии 2022 года 25 мячей и имеет в активе 37,5 баллов (коэффициент лиги Норвегии составляет 1.5).
Следом идут несколько игроков, у которых 26 очков: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовски («Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Бобур Абдухаликов («Энергетик-БГУ»).
1-е место норвег...2-е место норвег...
Их там Бьёрндален чтоль натаскивает на результат???
1-е место норвег...2-е место норвег...
Их там Бьёрндален чтоль натаскивает на результат???