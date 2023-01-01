Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗолотая бутсаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Холанд завершил 2022 год лидером в борьбе за «Золотую бутсу»

сегодня, 16:34

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд завершил 2022 год в качестве лидера в борьбе за «Золотую бутсу». На счету нападающего 42 балла (21 гол).

Второе место пока что занимает Амал Пеллегрино из норвежского «Будё-Глимт». Он забил в чемпионате Норвегии 2022 года 25 мячей и имеет в активе 37,5 баллов (коэффициент лиги Норвегии составляет 1.5).

Следом идут несколько игроков, у которых 26 очков: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Роберт Левандовски («Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Бобур Абдухаликов («Энергетик-БГУ»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Левандовски снова примерит «Золотую бутсу». 11 главных бомбардиров футбольного сезона в Европе
24 мая 2022Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
ОфициальноЛевандовски выиграл «Золотую бутсу» второй сезон подряд
23 мая 2022
Лучшие снайперы сезона в Европе. Агаларов намного выше в рейтинге, чем Месси и Роналду
12 декабря 2021Станислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Левандовски — первый поляк, выигравший «Золотую бутсу». Он забивал 1.41 гола в среднем за матч
24 мая 2021Александр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии9
Левандовски — обладатель Золотой бутсы Европы в сезоне-2020/2021
24 мая 2021
Левандовски продолжает уверенно лидировать в гонке за «Золотой бутсой»
10 мая 2021
Сортировать
Все комментарии
v6gc52b37dct
v6gc52b37dct
сегодня в 17:43
Норвежцы близки к золотой бутсе
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:14
Короче...Норвегия рулит...
1-е место норвег...2-е место норвег...
Их там Бьёрндален чтоль натаскивает на результат???
Baggio R.
Baggio R. ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 17:03
Какие только румыны?! Всего 4 раза за всю историю, причем Кэмэтару лишили в итоге.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:58
Уж лучше он, чем Мбаппе или Левандовски.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:37
Он вполне заслуживает получить этот приз...
Boricku
Boricku
сегодня в 16:36
Раньше румыны зб брали только, пока в бан не попали
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 