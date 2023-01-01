Холанд завершил 2022 год лидером в борьбе за «Золотую бутсу»

1672580053

сегодня, 16:34

Норвежский форвард «Манчестер Сити» завершил 2022 год в качестве лидера в борьбе за «Золотую бутсу». На счету нападающего 42 балла (21 гол).

Второе место пока что занимает из норвежского «Будё-Глимт». Он забил в чемпионате Норвегии 2022 года 25 мячей и имеет в активе 37,5 баллов (коэффициент лиги Норвегии составляет 1.5).