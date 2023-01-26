«Наполи» и «Удинезе» интересуются игроком «Вольфсбурга»

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вчера, 18:47

Полузащитник «Вольфсбурга» может продолжить карьеру в Италии.

«Наполи» общается с немецким клубом, стремясь закрыть сделку в январе. Футболисту этот вариант интересен. «Удинезе» также интересуется игроком, таким образом клуб хочет заменить травмированного Жерара Деулофеу. По слухам, клубу из Неаполя придется освободить место в заявке для совершения этой сделки. Вероятно, Брекало после трансфера сразу отправится в аренду до конца сезона.

Контракт хорвата с «волками» действует до лета 2023 года.