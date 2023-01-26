«Наполи» и «Удинезе» интересуются игроком «Вольфсбурга»

Полузащитник «Вольфсбурга» Йосип Брекало может продолжить карьеру в Италии.
«Наполи» общается с немецким клубом, стремясь закрыть сделку в январе. Футболисту этот вариант интересен. «Удинезе» также интересуется игроком, таким образом клуб хочет заменить травмированного Жерара Деулофеу. По слухам, клубу из Неаполя придется освободить место в заявке для совершения этой сделки. Вероятно, Брекало после трансфера сразу отправится в аренду до конца сезона.
Контракт хорвата с «волками» действует до лета 2023 года.
Извини, но как то не вяжется такое объяснение.
Кстати лично я себя никогда не называл здесь ангелом, но и бахвальством явно не страдал никогда.
Ну, а по поводу наших взаимоотношении с протоном, то это наши взаимоотношения и думаю третьим лицам, кроме как администрации в них влезать не стоит.
Заметь я же не указываю тебе, что в основном все поставленные лайки у тебя от себя самого или к примеру, что ты комментарию Сварожича поставил 6 дизлайков с разных аккаунтов.
Извини, но как то не вяжется такое объяснение.
Кстати лично я себя никогда не называл здесь ангелом, но и бахвальством явно не страдал никогда.
Ну, а по поводу наших взаимоотношении с протоном, то это наши взаимоотношения и думаю третьим лицам, кроме как администрации в них влезать не стоит.
Заметь я же не указываю тебе, что в основном все поставленные лайки у тебя от себя самого или к примеру, что ты комментарию Сварожича поставил 6 дизлайков с разных аккаунтов.