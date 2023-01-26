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«Наполи» и «Удинезе» интересуются игроком «Вольфсбурга»

вчера, 18:47

Полузащитник «Вольфсбурга» Йосип Брекало может продолжить карьеру в Италии.

«Наполи» общается с немецким клубом, стремясь закрыть сделку в январе. Футболисту этот вариант интересен. «Удинезе» также интересуется игроком, таким образом клуб хочет заменить травмированного Жерара Деулофеу. По слухам, клубу из Неаполя придется освободить место в заявке для совершения этой сделки. Вероятно, Брекало после трансфера сразу отправится в аренду до конца сезона.

Контракт хорвата с «волками» действует до лета 2023 года.

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cqd7vcs4x2mf
cqd7vcs4x2mf
вчера в 19:14
Этот интерес настораживает - видимо просто слух.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 19:13
гор ты восхваляешь себя и всем пытаешься доказать, что ты уникальный, так как твои аккаунты ловят большие ставки, сам ты себя считаешь королём данного конкурса и тебе здесь нет равных. Этим ты пытаешься объяснить и указать администрации, что у протона больше очков?
Извини, но как то не вяжется такое объяснение.
Кстати лично я себя никогда не называл здесь ангелом, но и бахвальством явно не страдал никогда.
Ну, а по поводу наших взаимоотношении с протоном, то это наши взаимоотношения и думаю третьим лицам, кроме как администрации в них влезать не стоит.
Заметь я же не указываю тебе, что в основном все поставленные лайки у тебя от себя самого или к примеру, что ты комментарию Сварожича поставил 6 дизлайков с разных аккаунтов.
протон
протон
вчера в 19:01
Странный этот Брекало. Отыграл отличный сезон в стане волков и ушел в аренду в Торино. Так ладно если бы аренда с правом выкупа. Так нет же. Вернулся в Германию.
Гость
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