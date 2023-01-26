ПСЖ планирует купить Зиеша

ПСЖ интересуется полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем.
Парижане хотят сделать лондонцам предложение по игроку во время текущего трансферного окна. Сообщается, что другой футболист парижан — Ашраф Хакими, настаивает на переходе соотечественника в его клуб.
Ранее сообщалось, что футболист может уйти в клуб Ла Лиги.
Пойдет ли переход в ПСЖ на пользу Зиешу? Думаю да!там и лига по слабее, и не такая интенсивная как АПЛ.
Пойдет ли переход в ПСЖ на пользу Зиешу? Думаю да!там и лига по слабее, и не такая интенсивная как АПЛ.