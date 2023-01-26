ПСЖ планирует купить Зиеша

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вчера, 17:25

ПСЖ интересуется полузащитником «Челси» .

Парижане хотят сделать лондонцам предложение по игроку во время текущего трансферного окна. Сообщается, что другой футболист парижан — , настаивает на переходе соотечественника в его клуб.

Ранее сообщалось, что футболист может уйти в клуб Ла Лиги.