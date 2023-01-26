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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ планирует купить Зиеша

вчера, 17:25

ПСЖ интересуется полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем.

Парижане хотят сделать лондонцам предложение по игроку во время текущего трансферного окна. Сообщается, что другой футболист парижан — Ашраф Хакими, настаивает на переходе соотечественника в его клуб.

Ранее сообщалось, что футболист может уйти в клуб Ла Лиги.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:45
Челси включил Хакима в список тех игроков, с которыми клуб готов расстаться. Возможно, если бы не большое количество травмированных игррков, то Челси бы с радость продал Зиеша уже сейчас, но ограниченый состав может помешать данному переходу в зимнее трансферное окно. Хотя если поступит щедрое предложение, то синие могут продать игрока, а щедрый Боули накинет еще денег и Челси купит нового игрока в центр поля....
Пойдет ли переход в ПСЖ на пользу Зиешу? Думаю да!там и лига по слабее, и не такая интенсивная как АПЛ.
Minamino
Minamino
вчера в 18:14
Зиеш в хорошей стороны показал себя на ЧМ, и не только ПСЖ захочет его подписать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:53
Что ли третий состав собирают?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:47
Защитника покупайте, а не лавочника..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:36
Надо готовить денежку, раз хотят купить...
Гость
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