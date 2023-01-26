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«Барселона» интересуется хавбеком сборной Японии

вчера, 15:58

«Барселона» рассматривает возможность подписания хавбека «Айнтрахта» и сборной Японии Дайчи Камады. Каталонцы запрашивали информацию по игроку, чей контракт истекает ближайшим летом. Дальше переговоры пока не продвинулись.

В текущем сезоне Бундеслиги Камада провел 15 матчей и забил 7 голов. Футболист также участвовал в недавнем ЧМ-2022.

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Все комментарии
m4g25k5rnz2k
m4g25k5rnz2k ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:21
Это очень хитрый ход
ДСА
ДСА
вчера в 17:15
Похоже там есть хороший спонсор и Барселона хочет им воспользоваться, пригласив японского игрока.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 16:53
Какой человек?
гор ты о себе в третьем лице говоришь?
В конкурсе особо в футболе разбираться не обязательно. Тупо заводи "армию клонов" и ставь на удачу.
А давай поговорим о твоей гениальности. Приведи полностью статистику сколько было поставлено ставок со всех клонов и сколько было выиграно в процентах?
Да собственно речь не об этом, но выигрываешь чисто на клонах , а зачем хвастаться этим? Думаешь, что кто то тобой здесь гордиться будет?
Я тебя могу заверить, что эффект совсем обратный, что кстати и доказывает отношением к тебе другими пользователями.
matrix333
matrix333 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:38
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 16:28
    Вы сначала Гави и Араухо зарегистрируйте в первой команде.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 16:22
    Какой смысл хвастаться, что у тебя много аккаунтов и ты можешь с этой "армии" ставить несметное вариантов ставок из которых иногда "выстреливает"?
    Вот если столько попадании было бы с одного аккаунта, то да можно сказать человек не просто разбирается в футболе, а ещё он реально везунчик.

    Я за всё время на соккере много раз выигрывал как на малых коэффициентах, так и на шальных, которыми хвастается гор, но я не разу не перед кем не хвастался.
    А собственно зачем, я что этим добьюсь какого-то уважения на соккере? Нет конечно, скорее всего у других пользователей данная процедура будет вызывать отвращения.
    Будьте скромнее, а если "выигрываете армией клонов", то лучше придерживайтесь тишины, поверьте это не повод для гордости.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:00
    Хорошая у него статистика...
    Гость
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