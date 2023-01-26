«Барселона» интересуется хавбеком сборной Японии

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вчера, 15:58

«Барселона» рассматривает возможность подписания хавбека «Айнтрахта» и сборной Японии . Каталонцы запрашивали информацию по игроку, чей контракт истекает ближайшим летом. Дальше переговоры пока не продвинулись.