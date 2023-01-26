«Барселона» интересуется хавбеком сборной Японии

«Барселона» рассматривает возможность подписания хавбека «Айнтрахта» и сборной Японии Дайчи Камады. Каталонцы запрашивали информацию по игроку, чей контракт истекает ближайшим летом. Дальше переговоры пока не продвинулись.
В текущем сезоне Бундеслиги Камада провел 15 матчей и забил 7 голов. Футболист также участвовал в недавнем ЧМ-2022.
гор ты о себе в третьем лице говоришь?
В конкурсе особо в футболе разбираться не обязательно. Тупо заводи "армию клонов" и ставь на удачу.
А давай поговорим о твоей гениальности. Приведи полностью статистику сколько было поставлено ставок со всех клонов и сколько было выиграно в процентах?
Да собственно речь не об этом, но выигрываешь чисто на клонах , а зачем хвастаться этим? Думаешь, что кто то тобой здесь гордиться будет?
Я тебя могу заверить, что эффект совсем обратный, что кстати и доказывает отношением к тебе другими пользователями.
гор ты о себе в третьем лице говоришь?
В конкурсе особо в футболе разбираться не обязательно. Тупо заводи "армию клонов" и ставь на удачу.
А давай поговорим о твоей гениальности. Приведи полностью статистику сколько было поставлено ставок со всех клонов и сколько было выиграно в процентах?
Да собственно речь не об этом, но выигрываешь чисто на клонах , а зачем хвастаться этим? Думаешь, что кто то тобой здесь гордиться будет?
Я тебя могу заверить, что эффект совсем обратный, что кстати и доказывает отношением к тебе другими пользователями.
Вот если столько попадании было бы с одного аккаунта, то да можно сказать человек не просто разбирается в футболе, а ещё он реально везунчик.
Я за всё время на соккере много раз выигрывал как на малых коэффициентах, так и на шальных, которыми хвастается гор, но я не разу не перед кем не хвастался.
А собственно зачем, я что этим добьюсь какого-то уважения на соккере? Нет конечно, скорее всего у других пользователей данная процедура будет вызывать отвращения.
Будьте скромнее, а если "выигрываете армией клонов", то лучше придерживайтесь тишины, поверьте это не повод для гордости.
Вот если столько попадании было бы с одного аккаунта, то да можно сказать человек не просто разбирается в футболе, а ещё он реально везунчик.
Я за всё время на соккере много раз выигрывал как на малых коэффициентах, так и на шальных, которыми хвастается гор, но я не разу не перед кем не хвастался.
А собственно зачем, я что этим добьюсь какого-то уважения на соккере? Нет конечно, скорее всего у других пользователей данная процедура будет вызывать отвращения.
Будьте скромнее, а если "выигрываете армией клонов", то лучше придерживайтесь тишины, поверьте это не повод для гордости.