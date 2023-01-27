Гайч перейдёт из ЦСКА в «Верону» на правах аренды

ЦСКА согласился отдать нападающего Адольфо Гайча «Вероне» на правах аренды.
Отмечается, что «армейцы» пошли на компромисс и готовы не включать в арендное соглашение опцию обязательного выкупа. Москвичи уже ищут замену игроку.
Ранее итальянский коллектив требовал, чтобы в договоре между клубами не было пункта касательно обязательного выкупа футболиста. ЦСКА сперва не соглашался, но потом изменил мнение.
Таким образом, «Верона» будет выплачивать Гайчу зарплату, а также переведет 500 тысяч евро за его аренду. Соглашение включает необязательную опцию выкупа за 6,5 млн евро, а также 500 тысяч бонусами. Помимо этого, «армейцы» получат 15% от будущей перепродажи футболиста.
А глаза горят у парня и старается за 2 минуты что-то сделать, показать. Но не получая шансов как что-то доказывать?! И да, гений федотов лучше будет старую клячу Зэболотного ставить чем что-то менять и наигрывать.
Ну а так что, есть качества у него, плотный, мощный, со скоростью и рывком, да нужно реализацию качать, да не особо в пас играет, но он нап! и нацелен на гол! Около штрафной и внутри не плохо он играет, штанги, перекладины, все было, ну не везло, теперь списать или в аренду отправить?! Понял бы если б резерв был, нету же никого!!!(
А глаза горят у парня и старается за 2 минуты что-то сделать, показать. Но не получая шансов как что-то доказывать?! И да, гений федотов лучше будет старую клячу Зэболотного ставить чем что-то менять и наигрывать.
Ну а так что, есть качества у него, плотный, мощный, со скоростью и рывком, да нужно реализацию качать, да не особо в пас играет, но он нап! и нацелен на гол! Около штрафной и внутри не плохо он играет, штанги, перекладины, все было, ну не везло, теперь списать или в аренду отправить?! Понял бы если б резерв был, нету же никого!!!(