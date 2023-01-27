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Гайч перейдёт из ЦСКА в «Верону» на правах аренды

вчера, 17:35

ЦСКА согласился отдать нападающего Адольфо Гайча «Вероне» на правах аренды.

Отмечается, что «армейцы» пошли на компромисс и готовы не включать в арендное соглашение опцию обязательного выкупа. Москвичи уже ищут замену игроку.

Ранее итальянский коллектив требовал, чтобы в договоре между клубами не было пункта касательно обязательного выкупа футболиста. ЦСКА сперва не соглашался, но потом изменил мнение.

Таким образом, «Верона» будет выплачивать Гайчу зарплату, а также переведет 500 тысяч евро за его аренду. Соглашение включает необязательную опцию выкупа за 6,5 млн евро, а также 500 тысяч бонусами. Помимо этого, «армейцы» получат 15% от будущей перепродажи футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:00
и остался Антон почему-то
drug01
drug01
вчера в 19:01
Условия хорошие, главное пусть больше играет, повышает мастерство
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:46, ред.
А Верховного Дуболома-своего любимца,Колхозник бережёт "для славных дел"!Яковлева сбагрили,Гайча -тоже...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:28
Лишь бы не себе в убыток сработали, а то всё указывает на это.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:01, ред.
Лучше бы бездаря Заболотного сбагрили... не понимаю, почему Заболотному больше доверяют, чем Гайчу, он выходит на замену хоть борется, напрягает защиту, а Заболотный еле бегает и от любого касания падает - что это за дичатина?

А глаза горят у парня и старается за 2 минуты что-то сделать, показать. Но не получая шансов как что-то доказывать?! И да, гений федотов лучше будет старую клячу Зэболотного ставить чем что-то менять и наигрывать.

Ну а так что, есть качества у него, плотный, мощный, со скоростью и рывком, да нужно реализацию качать, да не особо в пас играет, но он нап! и нацелен на гол! Около штрафной и внутри не плохо он играет, штанги, перекладины, все было, ну не везло, теперь списать или в аренду отправить?! Понял бы если б резерв был, нету же никого!!!(
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:56
Это неплохой вариант для обеих сторон...
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