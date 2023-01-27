Гайч перейдёт из ЦСКА в «Верону» на правах аренды

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вчера, 17:35

ЦСКА согласился отдать нападающего «Вероне» на правах аренды.

Отмечается, что «армейцы» пошли на компромисс и готовы не включать в арендное соглашение опцию обязательного выкупа. Москвичи уже ищут замену игроку.

Ранее итальянский коллектив требовал, чтобы в договоре между клубами не было пункта касательно обязательного выкупа футболиста. ЦСКА сперва не соглашался, но потом изменил мнение.

Таким образом, «Верона» будет выплачивать Гайчу зарплату, а также переведет 500 тысяч евро за его аренду. Соглашение включает необязательную опцию выкупа за 6,5 млн евро, а также 500 тысяч бонусами. Помимо этого, «армейцы» получат 15% от будущей перепродажи футболиста.