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Защитник «Краснодара» ушёл в аренду в «Бейтар»

вчера, 19:31

«Краснодар» объявил о том, что защитник команды Сергей Бородин будет выступать на правах аренды за иерусалимский «Бейтар».

Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Бородин является воспитанником академии «Краснодара». За «быков» он провёл 16 матчей, забив 1 гол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:15
Если видите у Бородина первый пас и считаете вызов в сборную заслуженным а не часть сделки по Уткину в Ростов, просто пропиарили Бородина в сборной Карпина. Он постоянно теряется под давлением, постоянно пускает нападающих за спину. Думаю правильно что отдают в аренду.
Сорокин никогда не играет плотно, отсюда и куча автоголов и рикошетов от него так как даёт пробить, Кайо это всадник без головы, хоть и талантливый но напрочь слетающий с катушек что нивелирует все его физические данные так как он ими не может в таком состоянии распоряжаться, Литвинов вот более менее сбалансированный ЦЗ. но ему надо обрасти мясом и опытом а так может выходить чтоб не испортить картину но только против нижней 8ки РПЛ и в кубке на проходных матчах. В общем я очень жду приезда Хуниора Алонсо, это будет лучшая футбольная новость для Краснодара в этом году.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:33
Если по другому нельзя устроить игрока, то и так сойдёт.
Гость
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