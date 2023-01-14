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Кавазашвили: «Думаю, Джикия будет играть в „Реале“»

вчера, 18:33

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем футболистов «красно-белых».

Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью — стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян — только наш красавчик Джикия может уехать. Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе — «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе. Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился.

Что касается Соболева, то он он не подходит для зарубежного клуба — он не Месси! «Спартак» — единственный клуб для Александра на сегодня. Ему не хватает техники единоборств, нервов. В Европе очень здорово лупят по ногам, а наш нападающий не привык не отвечать, поэтому ему еще надо учиться.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:59
Что есть уважение и понимание? К примеру, есть тут пользователь под ником Shishnani, может я неправильно написал, я не всегда запоминаю... Но это не суть важно. Знаю он фанат Реала... А я болельщик Барсы. Он чеченец и по медицине мой коллега. Мне не нравятся его некоторые комментарии, но поскольку я старьше, а я так думаю и уверен в этом... Мне 45 лет исполнилось 14 января. Если я ошибся, он может сказать, кто старьше или младше. Ну, суть, в чём, мы оба за разные клубы. Дело в чём, мы никогда не виделись, не знаем друг друга в лицо. Но если мы где нибудь встретимся, он мой коллега по медицине, и ещё по другим причинам мы поймём друг друга. И уж точно не будем воевать друг с другом только из-за того он за Реала, а я за Барсу. у вас зомбированных русских нет такого понимания.... у вас русских такого отношения нет.
ABir
ABir
вчера в 23:12
Не нужно Георгию в Реал, он ещё Спартаку вполне пригодится.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:03
Снова мяч летит в табло- это бил Сергей Шавло. В хорошем смысле слова, разумеется.
pomor45
pomor45
вчера в 20:40
Товарищам по команде надо помочь Соболеву в подготовке к европейским клубам. Надо на тренировках почаще лупить его по ногам. Может даже отдельный такой вид тренировки назначить: Соболева все по очереди лупят по ногам, а он терпеливо улыбается и благодарит каждого за участие.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:30
чего?
112910415
112910415
вчера в 20:11
лучше перейдём сразу к следующей новости )
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 20:05
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:58
    Ну это уж слишком Анзорчик загнул...) Джикия играл , играет и будет играть в Спартаке
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:51
    Какой еще Реал?
    Он Спартаку привозит...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:47
    Какой же тупой этот анзор особенно когда на грудь примет.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:21
    Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:21
    Односельчанин Джикии потерял ориентацию во времени и пространстве.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:18
    А я и не знал, что в Европе играют только Месси. Джикия- талант, однозначно, но думаю не для Реала, а для клубов помельче. Соболев под вопросом, но для РПЛ- самое то, когда в тандеме с Промесом. В чемпионство Спартака мало верю, но последние игры Спартака с Зенитом показали, что прежняя тактика Зенита со Спартаком уже не канает, надо что-то менять. В этом плане, возможно, Абаскаль нашел ключик к игре Зенита, определил слабые места в игре Питера...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:15
    Кавазашвили: «Думаю, Джикия будет играть в Реале».

    Что только не приснится !)
    makkie
    makkie
    вчера в 18:56
    Иногда лучше жевать, чем говорить...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:53
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:53
    В Европе очень здорово лупят по ногам, а в России в табло...
    Гость
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