Кавазашвили: «Думаю, Джикия будет играть в „Реале“»

Экс-футболист «Спартака» поделился мнением о будущем футболистов «красно-белых».

Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью — стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян — только наш красавчик Джикия может уехать. Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе — «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе. Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился.

Что касается Соболева, то он он не подходит для зарубежного клуба — он не Месси! «Спартак» — единственный клуб для Александра на сегодня. Ему не хватает техники единоборств, нервов. В Европе очень здорово лупят по ногам, а наш нападающий не привык не отвечать, поэтому ему еще надо учиться.