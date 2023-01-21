Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Стало известно, за какую команду будет выступать Керк

сегодня, 12:22

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк до конца сезона будет выступать за бельгийский «Антверпен». Об этом сообщил спортивный директор «красно-зелёных» Дмитрий Ульянов.

Ранее стало известно о приостановке контракта между игроком и клубом.

Клуб получил очень хорошее с финансовой точки зрения предложение по аренде футболиста. Игрок, видя в команде большую конкуренцию по своей позиции, сам изъявил желание сменить клуб, чтобы получать достаточную игровую практику. Поэтому по согласию всех сторон мы решили отдать его в аренду в бельгийский «Антверпен». Летом, согласно действующему контракту, мы ждём его возвращение в «Локомотив».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПолузащитник ЦСКА перешёл в голландский клуб на правах аренды
19 января
Кавазашвили: «Думаю, Джикия будет играть в „Реале“»
14 января
ОфициальноЗащитник «Краснодара» ушёл в аренду в «Бейтар»
12 января
Официально«Пари НН» арендовал форварда Яковлева у ЦСКА с правом выкупа
07 января
СлухиИван Куарежма покинет «Зенит». Мантуан останется в команде
28 декабря 2022
Слухи«Краснодар» возьмёт в аренду аргентинского защитника
24 декабря 2022
Сортировать
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 12:49
Ну я думаю, что это не критично для Локо... пусть играет где хочет
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 12:48
По группе "Без призов" ситуация следующая. "Вместительность" группы не менее 20 и не более 30 человек. В связи с порогом минимального количества участников в настоящее время для активации группы есть необходимость загонять клоны. Из-за этого в прошлом месяце места хватило не всем желающим. Так как администрация не торопится пойти навстречу и снизить минимальный порог и при этом не хочется никого прокинуть мимо есть предложение: те кто собирается играть в группе в следующем месяце в ответе на это письмо напишите сколько аккаунтов будете заводить (например, ФорвардЪ-ХавбекЪ-ПлеймекерЪ - 3 аккаунта). Гор сообщал, что запустит несколько. Это надо сделать для того, чтобы не завести лишнего и хватило места всем желающим. Я числа 28 заведу столько аккаунтов, чтобы обеспечить жизнедеятельность группы и при этом не оставить за бортом желающих.
drug01
drug01
сегодня в 12:44
Прошу сообщить не забыли ли мой приз за декабрь!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:41
Лично мне все равно, за какую команду он будет играть...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:38
Будем выруливать в конкурс с призами, хотя там тоже клонов...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:32
Пока остается желать лучшего в организации конкурсов...
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 12:26
Будет группа. Я заведу 16 агентов. При этом реально играть буду одним. А вообще неплохо было бы снизить минимальное количество участников, так как каждый раз приходится зависеть от клонов кого-нибудь из участников.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 