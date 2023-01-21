Стало известно, за какую команду будет выступать Керк

Полузащитник «Локомотива» до конца сезона будет выступать за бельгийский «Антверпен». Об этом сообщил спортивный директор «красно-зелёных» .

Ранее стало известно о приостановке контракта между игроком и клубом.

Клуб получил очень хорошее с финансовой точки зрения предложение по аренде футболиста. Игрок, видя в команде большую конкуренцию по своей позиции, сам изъявил желание сменить клуб, чтобы получать достаточную игровую практику. Поэтому по согласию всех сторон мы решили отдать его в аренду в бельгийский «Антверпен». Летом, согласно действующему контракту, мы ждём его возвращение в «Локомотив».