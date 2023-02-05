ПСЖ стремится приобрести права на Рэшфорда

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сегодня, 11:11

ПСЖ интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» .

Парижане готовы заплатить за футболиста 75 миллионов евро. В 21 матче АПЛ текущего сезона игрок забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

Соглашение Рэшфорда с «дьяволами» действует до 2024 года. Однако парижане будут всерьез рассматривать вариант с приобретением Маркуса лишь в том случае, если не получится продолжить сотрудничество с Лионелем Месси.