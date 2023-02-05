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ПСЖ стремится приобрести права на Рэшфорда

сегодня, 11:11

ПСЖ интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

Парижане готовы заплатить за футболиста 75 миллионов евро. В 21 матче АПЛ текущего сезона игрок забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

Соглашение Рэшфорда с «дьяволами» действует до 2024 года. Однако парижане будут всерьез рассматривать вариант с приобретением Маркуса лишь в том случае, если не получится продолжить сотрудничество с Лионелем Месси.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:41
нашли ещё одного не купленного футболиста ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:11
Судя по всему парижане хотят купить всех.
galem72
galem72
сегодня в 12:42
Пусть с лёгкостью забирают себе француза, но не Раша. Такое добро нужно самим!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 11:59
Постскриптумом)

В целом ничего удивительного нет, здешняя публика идет в ногу со временем...
Сейчас клоны, затем задействуют проги с интегрированием, но решать будут не задачи о нахождении площади под кривой пройденного пути при неравномерном движении, а вероятность угадывания ставки стремящейся к 100%%..., искусственный интеллект победит воспаленный человеческий разум, и после битвы кремниевых разумов кто то почувствует себя обиженным и "машины" взбунтуют, вот это буде замес...., покруче замеса теста, на пирожочки, моей бабули, которое так и норовило выползти из старой макитры; в электронной башке тоже заработают свои дрожжи и донорно-акцепторные связи дадут задний ход.... Всё капец... Останется одна реклама в виде "Вилочного электро-погрузчика..." за рулем которого сидит "Летающий жезл" в майке соккера))
(Ничего личного))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:54
Негритёнок неравноценна замена Месси...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:35
Страхуются, от своих нападающих не знают, что можно ожидать - все с характером!
Гость
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