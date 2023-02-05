Салах может перейти в ПСЖ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может пополнить состав ПСЖ.
Парижане очень хотят приобрести игрока, египтянин уже провел встречу с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи. «Красные» готовы расстаться с футболистом, если им предложат хорошую сумму. Линия атаки английского клуба обновляется, трансфер египтянина может произойти летом.
Интересно кто по твоему там без МО, в отсутствии травмированных Жоты и Диаса, забивать голы будет ? Хендерсон с Трентом ?!
P.S. Волшебные победные рельсы ты Ливеру без Салаха нарисовал, - хоть стой, хоть падай.
Интересно кто по твоему там без МО, в отсутствии травмированных Жоты и Диаса, забивать голы будет ? Хендерсон с Трентом ?!
P.S. Волшебные победные рельсы ты Ливеру без Салаха нарисовал, - хоть стой, хоть падай.