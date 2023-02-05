Салах может перейти в ПСЖ

1675582095

сегодня, 10:28

Нападающий «Ливерпуля» может пополнить состав ПСЖ .

Парижане очень хотят приобрести игрока, египтянин уже провел встречу с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи. «Красные» готовы расстаться с футболистом, если им предложат хорошую сумму. Линия атаки английского клуба обновляется, трансфер египтянина может произойти летом.