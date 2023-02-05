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Салах может перейти в ПСЖ

сегодня, 10:28

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может пополнить состав ПСЖ.

Парижане очень хотят приобрести игрока, египтянин уже провел встречу с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи. «Красные» готовы расстаться с футболистом, если им предложат хорошую сумму. Линия атаки английского клуба обновляется, трансфер египтянина может произойти летом.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:27
...что не говорите ребятушки, а Салах в любом грамотном клубе,
наверное и с тренером не похожим на Клоппа, принесёт не мало
счастливых игровых моментов, поле Мо чувствует как рыба-воду!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:12
На Соккере статья классная появилась про Клоппа, прочитай- очень интересно!!! "Синдром седьмого сезона Ю.Клоппа".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:37, ред.
С утра началось....))
Салах может уйти из Ливерпуля...
Кейта может уйти из Ливерпуля...
Клопп может уйти из Ливерпуля...
Матип может уйти из Ливерпуля...
Зачем тогда было собирать коллекцию игроков на 931 млн евро...если в недобрые времена они в разные стороны...
Или как Челси...была не была...перезагрузка так перезагрузка...пойдём на рынок и купим всё...
А потом посмотрим что нужно а что нет...))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:32
Зачем ПСЖ фабрика нападаюших. Купите нормальный защитников. Прошлом году один Карим Бензема 3 гола забыл легко издаветелский
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:12
Не знаю почему, но есть у меня к тебе определенная симпатия. Ты хорошо знаешь футбол, умеешь его анализировать, что делает тебе Честь! В этой связи, хочу заверить тебя, что никакой антипатии к Клоппу я не питаю. Другое дело, мне хотелось бы видеть его более креативным, воздушным. Но сегодня- Клопп не поэт, он больше ремесленник...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:10
Тут главное что скажет Месси.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:56
Возможно, то, что сейчас происходит с Ливером- это всего лишь спад. Возможно, Клопп еще заявит о себе, поборется и тд. Дело в другом- Клопп, никогда не будет другим. Он всегда, останется- равнодушным немецким тренером консерватором. Назови мне, хоть одного креативного немецкого тренера за всю историю мирового футбола. Даже Великий Д.Крамер- был убежденным прагматом и консерватором!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:46
В Роме, Салах играл ярче- это факт. Салах в Роме и Салах у Клоппа- два разных футболиста. Салах в Роме- это импровизация, эстетика, вдохновение!!! Салах у Клоппа- это бездуховный мотор, играющий по инерции. Очень жаль, ПЕТЛЯ, что ты не читаешь немецкую прессу и не читал её раньше. Многое, ты мог бы узнать о Клоппе и о его работе прежде, и сейчас... И последнее, у меня нет и никогда не было предубеждения к Клоппу. Просто в отличии от тебя, я видел его раньше, до АПЛ, и могу судить о его работе, и критике в его адрес. Что касаемо сравнений- это вообще глупейшее занятие, особенно, если вспомнить сравнение Хвичи с Марадоной!!! Каждый футболист- индивидуален по своему, а копировать, никого не надо.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:45
Это было бы очень правильно и полезно, как для Ливерпуля, так и для самого Салаха и, возможно, как усиление, для ПСЖ. Состав Ливера надо серьёзно чистить и обновлять. Нужна свежая кровь, чтобы вернуться на прежние высоты. Клопп ещё сможет себя показать в Ливерпуле, он ещё не исчерпал там весь свой потенциал и это он дал понять даже после последних 0-3, не подав в отставку и не сдавшись. Но ему нужен обновлённый и усиленный состав, а не тот, что сейчас, который уже чрезвычайно трудно замотивировать на новые победы и свершения.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:34, ред.
Ну и... что ж вы остановились на полуслове ? Продолжайте..., продолжайте и скажите что Салах до Ливерпуля играл гораздо круче в Роме, Фиорентине и Челси; скажите что уже тогда он стал тем самым Салахом, которого начали сравнивать по амплуа и таланту с Месси; скажите что перейдя в Ливерпуль египтянин стал реально буксовать и тормозить в развитии, утратив при немце былую прыть и фантазию...

P.S. Что хочу сказать...Ваш негатив и предубеждения по отношению к Клоппу настолько переполнены, что начинают сводить былую конструктивную критику в адрес немца к элементарному хейту. Не в обиду.)
В этой связи, просьба. Вернитесь на несколько ступеней обратно и критикуйте Юру в прежнем/прежних смыслах.
ABir
ABir
сегодня в 12:34
Салах уже не решает судьбу матча, как раньше. Надо что-то менять и Салаху, и Ливерпулю, так что вариант закономерен для обоих.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:10
Салах- очень талантливый футболист, а его достижения, точно не заслуга Клоппа, а скорее наоборот... Не Клопп сделал Салаха тем, кем он есть на сегодня.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 11:51
Салах уже сбитый летчик давным давно.Ему пора в чемпионат Египта
112910415
112910415
сегодня в 11:43
Салах перейдёт.
И будет полезен, как Бакаев Зениту.
Такой прогноз )
Ron09
Ron09
сегодня в 11:40
Салах без нападающего который перешел в Баварию никто и это можно смело заявлять смотря на сезон команды без Садьо Мане
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:38
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    сегодня в 11:36
    Будет очередная потеря топ игрока. Лучше бы остался в Англии. В Париже все игроки растворяются и не раскрываются а наоборот играют в разы хуже своих сил. А если и произойдет трансфер то ето на место Неймара. Так как Бразилец походу своё уже отыграл в Париже. И один из тех кто спустил свою карьеру ради денежного мешка. Будем надеяться Салах не присоединиться к такой категории игроков!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ monah-10 (раскрыть)
    сегодня в 11:24, ред.
    )) Во-во, к чёрту "опухоль", которая с начала сезона УЖЕ наколотила во всех турнирах 20 голов + 5 ассистов!
    Интересно кто по твоему там без МО, в отсутствии травмированных Жоты и Диаса, забивать голы будет ? Хендерсон с Трентом ?!

    P.S. Волшебные победные рельсы ты Ливеру без Салаха нарисовал, - хоть стой, хоть падай.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:13
    «Нуньес не может попасть по воротам и забить, Салах где-то за миллион миль отсюда. Не знаю, как добиваться результата, когда вы так сильно сдаете». Мерсон о «Ливерпуле»
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:13
    Уж как-то трудно верится. Но всё может быть.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:03
    Араб с арабом всегда договорятся.
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 10:59
    ПСЖ собирает команду знаменитостей!? Кто следующий.... Холанд?!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:57
    Зачем это ПСЖ?

    Здесь уже яблоку негде упасть!
    monah-10
    monah-10
    сегодня в 10:54
    Давно пора эту раковую опухоль с клуба убрать, без него даже с этим составом клуб вернется на прежние победные рельсы.
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:50
    Нынешний Салах это не тот, надо было раньше идти
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