Агент экс-игрока «Ювентуса» подтвердил, что его клиент мог перейти в РПЛ

Маттео Матерацци, агент бывшего игрока «Ювентуса» и «Дженоа» , прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента предлагали командам РПЛ .

Да, мы разговаривали с руководителями «Крыльев» и «Торпедо», но всё сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю. Возможно, Портанова еще сможет оказаться в России до конца трансферного окна. Но пока к нам никто больше не обращался.