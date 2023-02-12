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Агент экс-игрока «Ювентуса» подтвердил, что его клиент мог перейти в РПЛ

вчера, 13:51

Маттео Матерацци, агент бывшего игрока «Ювентуса» и «Дженоа» Маноло Портановы, прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента предлагали командам РПЛ.

Да, мы разговаривали с руководителями «Крыльев» и «Торпедо», но всё сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю. Возможно, Портанова еще сможет оказаться в России до конца трансферного окна. Но пока к нам никто больше не обращался.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:06
Маттео Матерацци...

Да кто захочет иметь дело с неадекватом?

Не верите?)

Спросите у Зидана!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:50
Либо игрок совсем гнилой, либо ему много предлагают.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:55
Типа, как: "Заяц! Заяц! Да Заяц🙏"
Гость
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