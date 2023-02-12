Агент экс-игрока «Ювентуса» подтвердил, что его клиент мог перейти в РПЛ

Маттео Матерацци, агент бывшего игрока «Ювентуса» и «Дженоа» Маноло Портановы, прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента предлагали командам РПЛ.
Да, мы разговаривали с руководителями «Крыльев» и «Торпедо», но всё сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю. Возможно, Портанова еще сможет оказаться в России до конца трансферного окна. Но пока к нам никто больше не обращался.
Да кто захочет иметь дело с неадекватом?
Не верите?)
Спросите у Зидана!
Да кто захочет иметь дело с неадекватом?
Не верите?)
Спросите у Зидана!