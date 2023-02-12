Экс-игрок «Ювентуса», обвинённый в изнасиловании, может перейти в РПЛ

Воспитанник «Ювентуса» и бывший футболист «Дженоа» Маноло Портанова может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
В декабре 2022 года игрок был приговорён к шести годам лишения свободы за групповое изнасилование. В Италии трехэтапная система вынесения приговора, а это был первый. Портанова может попасть за решётку лишь через два года.
После решения суда «Дженоа» расторг контракт с футболистом, который сейчас является свободным агентом. Услуги 22-летнего хавбека были предложены российским клубам. С Портановой общался тренерский штаб «Торпедо», в который входит итальянец Сержио Джованни, однако трансферный комитет «черно-белых» кандидатуру полузащитника не одобрил. Также вариант с переходом игрока рассматривали «Крылья Советов». По данным источника, Портанова всё ещё может оказаться в одной из команд РПЛ.