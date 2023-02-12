Экс-игрок «Ювентуса», обвинённый в изнасиловании, может перейти в РПЛ

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вчера, 12:43

Воспитанник «Ювентуса» и бывший футболист «Дженоа» может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

В декабре 2022 года игрок был приговорён к шести годам лишения свободы за групповое изнасилование. В Италии трехэтапная система вынесения приговора, а это был первый. Портанова может попасть за решётку лишь через два года.