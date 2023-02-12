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Экс-игрок «Ювентуса», обвинённый в изнасиловании, может перейти в РПЛ

вчера, 12:43

Воспитанник «Ювентуса» и бывший футболист «Дженоа» Маноло Портанова может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

В декабре 2022 года игрок был приговорён к шести годам лишения свободы за групповое изнасилование. В Италии трехэтапная система вынесения приговора, а это был первый. Портанова может попасть за решётку лишь через два года.

После решения суда «Дженоа» расторг контракт с футболистом, который сейчас является свободным агентом. Услуги 22-летнего хавбека были предложены российским клубам. С Портановой общался тренерский штаб «Торпедо», в который входит итальянец Сержио Джованни, однако трансферный комитет «черно-белых» кандидатуру полузащитника не одобрил. Также вариант с переходом игрока рассматривали «Крылья Советов». По данным источника, Портанова всё ещё может оказаться в одной из команд РПЛ.

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