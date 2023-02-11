В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

1676147506

вчера, 23:31

Пресс-атташе мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде отреагировал на информацию об интересе со стороны клуба к полузащитнику «Краснодара» .

Интерес к Сперцяну? Не владею информацией об этом. Слухи мы не комментируем.

Контракт футболиста с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.