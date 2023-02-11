Пресс-атташе мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде отреагировал на информацию об интересе со стороны клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Интерес к Сперцяну? Не владею информацией об этом. Слухи мы не комментируем.
Контракт футболиста с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.
А беззубые старухи их разносят по умам ..
Получается, Хуан Камило Андраде знаком с творчеством Владимира Семёновича.
А беззубые старухи их разносят по умам ..
Получается, Хуан Камило Андраде знаком с творчеством Владимира Семёновича.