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В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

вчера, 23:31

Пресс-атташе мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде отреагировал на информацию об интересе со стороны клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Интерес к Сперцяну? Не владею информацией об этом. Слухи мы не комментируем.

Контракт футболиста с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 01:42, ред.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам ..
Получается, Хуан Камило Андраде знаком с творчеством Владимира Семёновича.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:05
Хуан: С Перцяну?...С игроками из Румынии контактов не было...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
А Хуан вообще представляет о ком речь?
Гость
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