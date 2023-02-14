Роналду в будущем может перейти в стан главного соперника своей команды

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может в будущем перейти в состав главного соперника своего нынешнего коллектива — «Аль-Хиляль». В качестве причины называется богатое историческое наследие команды.
Соглашение португальца с клубом действует до 2025 года. По слухам, ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать Криштиану, но им это не удалось. Нападающего ПСЖ Лионеля Месси новости также связывают с переходом в команду из Саудовской Аравии. Аргентинец может не продлить контракт с парижанами, это шанс для саудовского коллектива.