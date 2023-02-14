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Роналду в будущем может перейти в стан главного соперника своей команды

вчера, 20:37

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может в будущем перейти в состав главного соперника своего нынешнего коллектива — «Аль-Хиляль». В качестве причины называется богатое историческое наследие команды.

Соглашение португальца с клубом действует до 2025 года. По слухам, ранее «Аль-Хиляль» пытался подписать Криштиану, но им это не удалось. Нападающего ПСЖ Лионеля Месси новости также связывают с переходом в команду из Саудовской Аравии. Аргентинец может не продлить контракт с парижанами, это шанс для саудовского коллектива.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:45
Как говорится, от перестановки мест слагаемых сумма в кармане партка не изменится. ))
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:12
"В качестве причины называется богатое историческое наследие команды"
112910415
112910415
сегодня в 04:55
большая интрига большого чемпионата ! )
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 03:57
Бессмертный, забальзамированный что ли
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:46
До пятидесяти будет играть.
Хочет с сыном в сборной сыграть.
faneng
faneng
сегодня в 02:10
Смешно, Аль-Хиляль более титулованный, чем Аль-Наср??? Обалдеть, а мы-то не знали!
mug94jtvs7rk
mug94jtvs7rk
сегодня в 00:05
Я думаю Роналду можно даже не говорить о переходе, просто тихо перевезти на другую базу он и не заметит что сменил команду, да и деньги будут идти из того же источника.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:46
Геша закончил с футболом... И давно... Можете его уже отпевать...
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 23:00
Рону надо просто выиграть чемпионат Саудовской Аравии а потом выиграть чемпионат ОЭА на закате с пополнением счёта
x76m6w4eceq7
x76m6w4eceq7
вчера в 22:56
Бесконечно можно смотреть на три вещи: падение Роналду, празднование Роналду и новые вызовы Роналду.
Gahi
Gahi
вчера в 22:32
Ну что таким образом можно констатировать эту новость как факт того, что Криштиану Роналду становиться живым символом футбола Саудовской Аравии. Который будет переходить из клуба в клуб расширяя круг болельщиков каждой из команд, а также помогать новым хозяевам, чтобы добиться права провидения чемпионата мира в этой стране. Одним словом любой каприз за ваши деньги. Так что есть уверенность что Роналду может сыграть на предстоящем чемпионате мира через три года. Тем более участвовать в новом турнире 2026 года будут не 32 сборные, а 48 сборных, что даёт хорошую возможность многим странам которые ещё не играли на таком турнире, испытать свою удачи и пробиться на праздник футбола. Удачи
xajaks
xajaks ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 22:23
Закат давно состоялся
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:22
САмый успешный алхимик в истории этой профессии-Криштиану ибн Роналду ,превращает простой аравийский песок в золотой.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:21
Какой ему там Хиляль светит в 2025-м в 40 лет после Насра?
adekvat
adekvat
вчера в 22:21, ред.
Он что вечно играть собирается? Как Павлюченко.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:05
Много шума из ничего
Мозай
Мозай ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:48
🤣
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:47
Опять ?
А Месси куда ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:23
В 25 году ему на пенсию надо будет уходить, а не в другой клуб!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:17
После 2025, мну думал, что мэтр мяча перейдет в команду португальского Пенсионного фонда...)
Хотя по пескам можно побегать и до подарка в виде верблюда)
Elliada
Elliada ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:11
У него в планах сыграть на ЧМ 2026
Elliada
Elliada
вчера в 21:11
Насколько я знаю, Аль-Хиляль недавно играл на Клубном ЧМ и выигрывал Азиатскую ЛЧ. Поэтому он туда хочет. Ему проще перейти в команду, где все готово, чем вытащить свою нынешнюю команду. Главный цыган в футболе. Ну и по деньгам примерно то же самое. Государство платит.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:59
Это уже вряд ли, к 2025 году состоится закат Роналду.
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