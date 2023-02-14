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Защитник «Айнтрахта» согласился перейти в «Барселону»

вчера, 17:39

Защитник «Айнтрахта» Обите Н'Дика готов перейти в «Барселону».

Каталонцы достигли предварительной договоренности с футболистом касательно летнего трансфера. Но сделка пока что не оформлена, «сине-гранатовые» изучают возможные варианты. Соглашение защитника с немецким коллективом рассчитано до конца текущего сезона, оно вряд ли будет продлено.

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протон
протон
вчера в 18:09
Шикарный трансфер. просто шикарный. не понимал почему он в сборную не попал, Тео сделал свое дело во многих матчах, но его оборонительные слабости тоже минус. а так защитник дешамовский, но выбрал видимо одного зрелого на эту позицию.

Короче это Кунде налево. лцз/ложный лз оборонительного склада. даже Альбу стали переделывать в глубинную позицию в билд-апе. под аккуратное владение самое то.

Как есть маневр с Араухо/Кунде кого куда ставить в зависимости от задачи, там будет с Ндика. еще летом вроде Фойта хотели направо под такой формат. Хави любит аккуратных игроков с навыками флангов обороны.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:04
Взяли на заметку молодого защитника - это неплохо.
ДСА
ДСА
вчера в 17:59
Барселона решит полгодика подождать.
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