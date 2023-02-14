Защитник «Айнтрахта» согласился перейти в «Барселону»

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вчера, 17:39

Защитник «Айнтрахта» готов перейти в «Барселону».

Каталонцы достигли предварительной договоренности с футболистом касательно летнего трансфера. Но сделка пока что не оформлена, «сине-гранатовые» изучают возможные варианты. Соглашение защитника с немецким коллективом рассчитано до конца текущего сезона, оно вряд ли будет продлено.