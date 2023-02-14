Защитник «Айнтрахта» согласился перейти в «Барселону»

Защитник «Айнтрахта» Обите Н'Дика готов перейти в «Барселону».
Каталонцы достигли предварительной договоренности с футболистом касательно летнего трансфера. Но сделка пока что не оформлена, «сине-гранатовые» изучают возможные варианты. Соглашение защитника с немецким коллективом рассчитано до конца текущего сезона, оно вряд ли будет продлено.
Короче это Кунде налево. лцз/ложный лз оборонительного склада. даже Альбу стали переделывать в глубинную позицию в билд-апе. под аккуратное владение самое то.
Как есть маневр с Араухо/Кунде кого куда ставить в зависимости от задачи, там будет с Ндика. еще летом вроде Фойта хотели направо под такой формат. Хави любит аккуратных игроков с навыками флангов обороны.
Короче это Кунде налево. лцз/ложный лз оборонительного склада. даже Альбу стали переделывать в глубинную позицию в билд-апе. под аккуратное владение самое то.
Как есть маневр с Араухо/Кунде кого куда ставить в зависимости от задачи, там будет с Ндика. еще летом вроде Фойта хотели направо под такой формат. Хави любит аккуратных игроков с навыками флангов обороны.