Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Соседи Неймара рассказали, что игрок устраивает вечеринки на 48 часов

сегодня, 14:52

Соседи нападающего ПСЖ Неймара жалуются, что футболист устраивает шумные вечеринки.

В интервью французскому изданию соседи звёздного форварда назвали его «неуважительным человеком», а также сообщили, что некоторые из вечеринок игрока длились по 48 часов.

Однако не все соседи Неймара такого мнению. Один из них заявил:

Люди жалуются, но он находится в этом доме три раза в год. В его возрасте и с его деньгами нормально развлекаться таким образом. Все пытаются говорить о нём, потому что он звезда, он — Неймар.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с marca.com
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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 18:47
Этому положительному соседу Неймар, скорее всего, отсыпает нюхательный порошок.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 18:28
скоро свалит из парижа
agent Smith
agent Smith
сегодня в 17:20
Соседи завидуют!
112910415
112910415
сегодня в 16:47
понять и простить
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:08
...бразильский Калигула!
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:06, ред.
....лицо! Выдаёт лицо бразильца! Заплывшее от удовольствия и
разврата , к бабке не ходи, футбол где то на двадцатом месте!!!
vova505
vova505
сегодня в 15:24
Мбаппе закончили грязью обсуждать, теперь за Неймара взялись
Ну журналисты....
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:10
Не беспокойтесь ,скоро Неймар покинет Францию ,а вечеринки у вас будут устраивать Афро-Французы,и вам будет поделом!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:09
Игра с Баварией подтверждает высказывания соседей Неймара по поводу его загулов!
Главное подмахнуть контракт и после игры, в раздевалке, свалить вину на молодняк!
drug01
drug01
сегодня в 14:59
Это видно по его игре на поле!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:55
Если он после этого выходит и хорошо играет, то можно только позавидовать.
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