Соседи Неймара рассказали, что игрок устраивает вечеринки на 48 часов

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сегодня, 14:52

Соседи нападающего ПСЖ жалуются, что футболист устраивает шумные вечеринки.

В интервью французскому изданию соседи звёздного форварда назвали его «неуважительным человеком», а также сообщили, что некоторые из вечеринок игрока длились по 48 часов.

Однако не все соседи Неймара такого мнению. Один из них заявил: