Соседи Неймара рассказали, что игрок устраивает вечеринки на 48 часов

Соседи нападающего ПСЖ Неймара жалуются, что футболист устраивает шумные вечеринки.
В интервью французскому изданию соседи звёздного форварда назвали его «неуважительным человеком», а также сообщили, что некоторые из вечеринок игрока длились по 48 часов.
Однако не все соседи Неймара такого мнению. Один из них заявил:
Люди жалуются, но он находится в этом доме три раза в год. В его возрасте и с его деньгами нормально развлекаться таким образом. Все пытаются говорить о нём, потому что он звезда, он — Неймар.
разврата , к бабке не ходи, футбол где то на двадцатом месте!!!
разврата , к бабке не ходи, футбол где то на двадцатом месте!!!
Ну журналисты....
Ну журналисты....
Главное подмахнуть контракт и после игры, в раздевалке, свалить вину на молодняк!
Главное подмахнуть контракт и после игры, в раздевалке, свалить вину на молодняк!