Вице-президент комитета арбитров шантажировал «Барселону»

1676624294

сегодня, 11:58

Консультант «Барселоны» по судейству шантажировал клуб после прекращения выплат.

Ранее сообщалось, что каталонцы выплачивали вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро за отчеты о молодых игроках и судействе.

После этого выяснилось, что «сине-гранатовые» заплатили Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Оборот его компании с 2016 по 2018 год на 95% состоял из платежей от клуба. Экс-рефери предоставлял команде отчеты об арбитрах перед поединками.

Стало известно, что Негрейра угрожал «блаугране» раскрыть всю соответствующую информацию после прекращения платежей. Он писал в клуб письмо в котором выразил досаду по поводу прекращения платежей, однако выразил надежду на будущее сотрудничество.