Вице-президент комитета арбитров шантажировал «Барселону»

Консультант «Барселоны» по судейству шантажировал клуб после прекращения выплат.
Ранее сообщалось, что каталонцы выплачивали вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро за отчеты о молодых игроках и судействе.
После этого выяснилось, что «сине-гранатовые» заплатили Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Оборот его компании с 2016 по 2018 год на 95% состоял из платежей от клуба. Экс-рефери предоставлял команде отчеты об арбитрах перед поединками.
Стало известно, что Негрейра угрожал «блаугране» раскрыть всю соответствующую информацию после прекращения платежей. Он писал в клуб письмо в котором выразил досаду по поводу прекращения платежей, однако выразил надежду на будущее сотрудничество.
Какая-то Энрикеса доила Барсу и клуб молча платил за выдуманные услуги?
Многим сливкам хотелось бы услышать, что Барса платила судьям за лояльность на поле, но тут выходит, что нужно конкретного человека засудить за шантаж, или даже из руководства взять и привлечь к тюремному сроку.
Или это вообще сговор!
Какая-то Энрикеса доила Барсу и клуб молча платил за выдуманные услуги?
Многим сливкам хотелось бы услышать, что Барса платила судьям за лояльность на поле, но тут выходит, что нужно конкретного человека засудить за шантаж, или даже из руководства взять и привлечь к тюремному сроку.
Или это вообще сговор!
В Испании к преступлениям связанным с деньгами очень щепетильно относятся. Поэтому если расследование ведется, значит что то там не то.
При этом заметь официальных обвинений пока не выдвинуто. Но сам факт что Барса платила компании аффектированной с чиновником, наводит на нехорошие мысли.
В Испании к преступлениям связанным с деньгами очень щепетильно относятся. Поэтому если расследование ведется, значит что то там не то.
При этом заметь официальных обвинений пока не выдвинуто. Но сам факт что Барса платила компании аффектированной с чиновником, наводит на нехорошие мысли.
пламя костра всё выше !
пламя костра всё выше !
Никто за это деньги главе коммететов судей не дает
Никто за это деньги главе коммететов судей не дает
Какого рода информация по арбитрам предоставлялась?
Как она могла быть использована Барселоной в своих интересах?
Никакой доказухи, пока только видно, что подбрасывают на вентилятор извне, без каких-либо доказательств.
Какого рода информация по арбитрам предоставлялась?
Как она могла быть использована Барселоной в своих интересах?
Никакой доказухи, пока только видно, что подбрасывают на вентилятор извне, без каких-либо доказательств.
.............преступник превращаться.... в жертву)))
А если серьезно, если шантажировал, значит был компромат.
.............преступник превращаться.... в жертву)))
А если серьезно, если шантажировал, значит был компромат.