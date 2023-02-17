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Вице-президент комитета арбитров шантажировал «Барселону»

сегодня, 11:58

Консультант «Барселоны» по судейству шантажировал клуб после прекращения выплат.

Ранее сообщалось, что каталонцы выплачивали вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро за отчеты о молодых игроках и судействе.

После этого выяснилось, что «сине-гранатовые» заплатили Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Оборот его компании с 2016 по 2018 год на 95% состоял из платежей от клуба. Экс-рефери предоставлял команде отчеты об арбитрах перед поединками.

Стало известно, что Негрейра угрожал «блаугране» раскрыть всю соответствующую информацию после прекращения платежей. Он писал в клуб письмо в котором выразил досаду по поводу прекращения платежей, однако выразил надежду на будущее сотрудничество.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:04
Попахивает банальным вымогательством!
Olegon111
Olegon111
сегодня в 18:44
И эти люди учат нас жить типо правильно , чиновники они везде чиновники
Agamaga........
Agamaga........ ответ w1345ds (раскрыть)
сегодня в 18:13
На какие мысли? Барса покупала матчи?) Тут больше похоже, что совместно доили клуб на дистанции, чтоб и пальвы не было.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 18:11
Очень мутная история. Сначала Ювентус взяли за одно место, теперь у Барсы нашли какие-то платежи непонятно за что. Следующий Реал?!
Какая-то Энрикеса доила Барсу и клуб молча платил за выдуманные услуги?
Многим сливкам хотелось бы услышать, что Барса платила судьям за лояльность на поле, но тут выходит, что нужно конкретного человека засудить за шантаж, или даже из руководства взять и привлечь к тюремному сроку.
Или это вообще сговор!
протон
протон
сегодня в 17:01
Так тут вице-президента надо сажать первым делом)
w1345ds
w1345ds ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 16:53
Когда Месси и Роналду обвиняли в уклонение налогов ты тоже так яростно доказательства требовал, и не верил?)))

В Испании к преступлениям связанным с деньгами очень щепетильно относятся. Поэтому если расследование ведется, значит что то там не то.

При этом заметь официальных обвинений пока не выдвинуто. Но сам факт что Барса платила компании аффектированной с чиновником, наводит на нехорошие мысли.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:34
Для Барсы это может плохо кончиться.
112910415
112910415
сегодня в 13:23
ух !
пламя костра всё выше !
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Сам факт платежнй есть, это не отрицает Барса и сам обаиняемый. Но Барса обьяснила это очень глупым способом, консультации молодых игроков и судейства
Никто за это деньги главе коммететов судей не дает
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 13:08
То что тебе не показывают это не означает что этого нет. Покажут все в суде
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:05
Где это письмо? Покажите.
Какого рода информация по арбитрам предоставлялась?
Как она могла быть использована Барселоной в своих интересах?
Никакой доказухи, пока только видно, что подбрасывают на вентилятор извне, без каких-либо доказательств.
dcv3e5dup8st
dcv3e5dup8st
сегодня в 12:56
Полетело грязное каталонское бельё по всему свету как будто стиралка при наборе максимальных оборотов бомбанула вдребезги
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:55
Т.е. Барселона "правильно" работала с судьями.
w1345ds
w1345ds
сегодня в 12:35
Легким движением руки, преступник превращается......
.............преступник превращаться.... в жертву)))

А если серьезно, если шантажировал, значит был компромат.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:25
О как... одни скандалы, интриги и разбирательство... круто что то взялись в трех лигах за команды.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:18
Странные какие то замарочки
Гость
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