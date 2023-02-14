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ФНЛ выступила с официальным заявлением по ситуации с дракой футболистов

вчера, 13:39

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов выступил с официальным заявлением относительно ситуации с футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай» в турецком отеле в Анталии.

Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.

В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 01:00
Провоцировать могут везде, чем хочешь и как хочешь. Колосков правильно сделал, предложив исключить Хохлов из еврокубков, только поздновато. Это надо было делать в Голландии на ЧЕ по футзалу, когда болельщики скакали, прыгали, с лозунгами: "нас всех на гиляку и шмайсерами покрощим". Проглотили от самой провокации и молчание УЕФА. О том речь.
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:24
Предвидеть надо было и хозевам. Нечего было селить команды в один отель.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:05
Со стратегией беда у нас. Надо на шаг вперед смотреть, предвидеть, играть на опережение.
adekvat
adekvat
вчера в 14:30
Кому то повезло что на Шинник нарвались, попади на Зенит или Спартак худо было бы. Бойцы там ещё те собраны.
Гость
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