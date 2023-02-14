ФНЛ выступила с официальным заявлением по ситуации с дракой футболистов

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов выступил с официальным заявлением относительно ситуации с футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай» в турецком отеле в Анталии.
Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.
В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов.