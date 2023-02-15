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«Барселона» выступила с заявлением после подозрений в подкупе судей

вчера, 16:42

«Барселона» сделала официальное заявление в связи с появившейся в СМИ информации о том, что клуб в период с 2016 по 2018 год перевёл денежные средства в размере 1,4 млн евро компании DASNIL 95, которая принадлежит экс-арбитру и бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Негрейра занимал эту должность с 1994 по 2018 год. Сам бывший судья сообщил о том, что получал деньги за консультационную работу, но отмечается, что никаких документов об этом предоставлено не было.

«Сине-гранатовые» на официальном сайте в ответ на произошедшее сообщили:

1. В прошлом «Барселона» пользовалась услугами внешнего консультанта, который снабжал технических секретарей клуба отчётами в видеоформате о молодых игроках из других клубов Испании.

2. Кроме того, отношения с этим поставщиком распространялись на технические отчёты, связанные с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, запрашиваемую тренерским штабом первой и второй команд. Это обычная практика среди профессиональных футбольных клубов.

3. Эти виды аутсорсинговых услуг теперь являются обязанностью профессионала, который работает в Департаменте футбола.

4. «Барселона» сожалеет, что эта информация была обнародована именно тогда, когда команда достигла своей лучшей формы в сезоне.

5. «Барселона» примет юридические меры против тех, кто пытается запятнать имидж клуба возможными инсинуациями против его хорошей репутации, которые могут произойти в результате разглашения такой информации.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 21:41
На взятке поймали Барсу но виноват во всем Реал.
Прэлэстно!
И показательно.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:24
сладко поют, умеют, черт побери! вот уже, вроде, за руку схватили, ан нет - не на тех напали!
Futurista
Futurista
вчера в 21:22
У Негрейре магнитофон...у Эвребе медальон...
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:01, ред.
Судьи постоянно помогали Реалу в ла лиге и лиги чемпионов. Чакир удалил Нани место жёлтого карточки, М .Ю в меньшинстве проиграл и Реал вышел в следующий раунд .Это понятное дело, как только у Барселоны налаживается игра сразу обвиняют Неймара на изнасиловании не известного девушки , то придумают Месси не платил налоги. Ла лига весь на стороне Реала.
Не удивляюсь если следующий обвинения на Левандовский будет.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:29
По чьим комментариям видно? В фанзоне сливочных?
Или так принято, если у самого неприязнь, то хочешь чтоб все испытали подобные, придуманные чувства, эмоции?!
Если у Барселоны один такой матч с Челси, хотя про удаление Абидаля молчок, почему? Там ведь и правда не было прямого красного! То у Реала в финале сколько левых голов было? Нет, всё устроенно красиво 👍
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:21
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 20:13
      Gelious
      Gelious ответ Baggio R. (раскрыть)
      вчера в 19:40
      Да вообще ни одна! Лишить Мадрид звания профессионального клуба!
      (и правда, причем же тут ЛЧ. все знают, если человек хитрит нечестно в одном, то в другом он обязательно честен!)
      Neutron034
      Neutron034
      вчера в 19:40, ред.
      Если Реал так сделал много раз и это нормально, тогда почему ненормально если так сделала Барса?
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 19:34
      Оговорюсь изначально....я не поклонник Барселоны....

      Но в чём в принципе косяк то???
      Раньше...или у других команд не было "шпионов"...???
      Не думаю что есть большие клубы которые не пользуются услугами консультантов со стороны...так называемый аутсорт.....
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 19:25
      А причем здесь вообще ЛЧ? Речь же идет о Техническом комитете судей Королевской федерации футбола. Ну а раз заговорил об этом, то болельщикам Реала, который ни в одной из последних выигранных ЛЧ не обошёлся без судейских скандалов, не стоит оговаривать другие клубы.
      А. Ермолов
      А. Ермолов
      вчера в 19:10, ред.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
        вчера в 19:02
        Ты читай внимательно, никто это не игнорировал.
        Это было в первом матче, а не в ответке, где чудил Кашшаи.
        Или ты не помнишь те события?
        Gelious
        Gelious ответ Little Caprice (раскрыть)
        вчера в 18:34
        Да даже пофиг. Меня больше порадовало, что игнорируют воспоминание, где Реал получает в свои ворота против Баварии липовый пенальти. До смешного липовый за "руку".
        Little Caprice
        Little Caprice ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 18:34
        А что не так с красной Видаля? И в автоголе Рамоса Левандовски участвовал в эпизоде, а не был в пассивном офсайде, чего судьи не увидели.

        adekvat
        adekvat
        вчера в 18:31
        Почему европейцы такие тугодумы? Через 20 лет находят какие то косяки, возбуждают дела, судятся.
        lotsman
        lotsman
        вчера в 18:30
        Дыма без огня не бывает, как говорится.))
        3ton
        3ton ответ Gelious (раскрыть)
        вчера в 18:20
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Икарус (раскрыть)
          вчера в 18:11, ред.
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
            вчера в 18:09
            Или ты уже будешь отрицать, что Реал не забивал тогда из офсайда?
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
            вчера в 18:07
              Gelious
              Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
              вчера в 18:03
              Вы - это, видимо, все, кроме фанатов Барселоны? Потому что даже по комментариям всегда видно, что барселону ненавидят с тех пор вообще все.
              А что это было про Абидаля? Это что, уже даже с Челси оправдывают что ли?! Вау
              Икарус
              Икарус
              вчера в 18:03
                Летучий-Голландец.
                Летучий-Голландец. ответ Икарус (раскрыть)
                вчера в 18:02
                Я согласен, что судья обязан был ставить 2 пенальти, тут не спорю. Про 10 пенальти пожалуйста не надо)
                И болельщики Челси действительно имеют право возмущаться, их клуб действительно пострадал.
                Мне смешно, когда это делают болельщики Реала)
                Икарус
                Икарус ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
                вчера в 17:59
                Удаления может быть и не было, зато сколько было неназначенных пенальти.Любой из них это 100% приговор Барселоне. За то Абидаля удалили.
                Летучий-Голландец.
                Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
                вчера в 17:57
                  Летучий-Голландец.
                  Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
                  вчера в 17:51
                    Абдурахман Джантемиров
                    Абдурахман Джантемиров
                    вчера в 17:51
                    Так это что получается? Не на таланте Месси матчи выигрывали всё-таки?!))
                    Gelious
                    Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
                    вчера в 17:42
                    Ой как интересно. А теперь вспоминаем, за что же удалили Видаля на самом деле. И вспоминаем против то й же Баварии гениальный пенальти за "руку" в ворота Реала. И выходит что-то уже не так однозначно.
                    Хорошая, попытка, но нет. Барселону в ЛЧ вообще все=все могут пинать за судейство и симуляциии. В современной лч не было настолько вопиющих матчей, как у Барселоны с Челси и Мадридом (привет отмененному голу за то, за что не отменяли ни до, ни после. и Алвешу, которого после матча пародировали еще в студии). Не так много времени прошло, чтобы люди забыли. А наличия ообоих наиболее вопиющих случаев у одной и той же команды намекает.

                    Нужно подождать лет 20 хотя бы, чтобы в интернетах сидели не те, кто эти матчи видел и помнит. Тогда может и прокатит
                    faneng
                    faneng
                    вчера в 17:40
                    Так, европейский футбол зашевелился: Ювентус, МС, теперь Барселона. Только вы слишком узко взяли - 2016-18 года - вы проверьте Барселону в 2009 году (Эвребе), в 2011 году (Мерк), в 2017 году (Айтекин). А еще сборную Аргентины проверьте и Золотые мячи Франс Футбол и ФИФА - сколько за награды Месси взяток было получено???
                    Гость
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