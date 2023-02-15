«Барселона» выступила с заявлением после подозрений в подкупе судей

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вчера, 16:42

«Барселона» сделала официальное заявление в связи с появившейся в СМИ информации о том, что клуб в период с 2016 по 2018 год перевёл денежные средства в размере 1,4 млн евро компании DASNIL 95, которая принадлежит экс-арбитру и бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Негрейра занимал эту должность с 1994 по 2018 год. Сам бывший судья сообщил о том, что получал деньги за консультационную работу, но отмечается, что никаких документов об этом предоставлено не было.

«Сине-гранатовые» на официальном сайте в ответ на произошедшее сообщили:

1. В прошлом «Барселона» пользовалась услугами внешнего консультанта, который снабжал технических секретарей клуба отчётами в видеоформате о молодых игроках из других клубов Испании.

2. Кроме того, отношения с этим поставщиком распространялись на технические отчёты, связанные с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, запрашиваемую тренерским штабом первой и второй команд. Это обычная практика среди профессиональных футбольных клубов.

3. Эти виды аутсорсинговых услуг теперь являются обязанностью профессионала, который работает в Департаменте футбола.

4. «Барселона» сожалеет, что эта информация была обнародована именно тогда, когда команда достигла своей лучшей формы в сезоне.

5. «Барселона» примет юридические меры против тех, кто пытается запятнать имидж клуба возможными инсинуациями против его хорошей репутации, которые могут произойти в результате разглашения такой информации.