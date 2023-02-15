«Барселона» выступила с заявлением после подозрений в подкупе судей

«Барселона» сделала официальное заявление в связи с появившейся в СМИ информации о том, что клуб в период с 2016 по 2018 год перевёл денежные средства в размере 1,4 млн евро компании DASNIL 95, которая принадлежит экс-арбитру и бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Негрейра занимал эту должность с 1994 по 2018 год. Сам бывший судья сообщил о том, что получал деньги за консультационную работу, но отмечается, что никаких документов об этом предоставлено не было.
«Сине-гранатовые» на официальном сайте в ответ на произошедшее сообщили:
1. В прошлом «Барселона» пользовалась услугами внешнего консультанта, который снабжал технических секретарей клуба отчётами в видеоформате о молодых игроках из других клубов Испании.
2. Кроме того, отношения с этим поставщиком распространялись на технические отчёты, связанные с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, запрашиваемую тренерским штабом первой и второй команд. Это обычная практика среди профессиональных футбольных клубов.
3. Эти виды аутсорсинговых услуг теперь являются обязанностью профессионала, который работает в Департаменте футбола.
4. «Барселона» сожалеет, что эта информация была обнародована именно тогда, когда команда достигла своей лучшей формы в сезоне.
5. «Барселона» примет юридические меры против тех, кто пытается запятнать имидж клуба возможными инсинуациями против его хорошей репутации, которые могут произойти в результате разглашения такой информации.
Хорошая, попытка, но нет. Барселону в ЛЧ вообще все=все могут пинать за судейство и симуляциии. В современной лч не было настолько вопиющих матчей, как у Барселоны с Челси и Мадридом (привет отмененному голу за то, за что не отменяли ни до, ни после. и Алвешу, которого после матча пародировали еще в студии). Не так много времени прошло, чтобы люди забыли. А наличия ообоих наиболее вопиющих случаев у одной и той же команды намекает.
Нужно подождать лет 20 хотя бы, чтобы в интернетах сидели не те, кто эти матчи видел и помнит. Тогда может и прокатит
Хорошая, попытка, но нет. Барселону в ЛЧ вообще все=все могут пинать за судейство и симуляциии. В современной лч не было настолько вопиющих матчей, как у Барселоны с Челси и Мадридом (привет отмененному голу за то, за что не отменяли ни до, ни после. и Алвешу, которого после матча пародировали еще в студии). Не так много времени прошло, чтобы люди забыли. А наличия ообоих наиболее вопиющих случаев у одной и той же команды намекает.
Нужно подождать лет 20 хотя бы, чтобы в интернетах сидели не те, кто эти матчи видел и помнит. Тогда может и прокатит