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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Месси ведёт переговоры о контракте только с ПСЖ

сегодня, 13:59

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не контактирует с другими командами.

Месси в настоящее время ведет переговоры только с ПСЖ, у них была встреча с его отцом Хорхе. Он также подтвердил, что на данный момент у него нет предложений от «Барселоны».

Это был просто первый этап переговоров с ПСЖ. В ближайшие недели последуют другие встречи между парижским клубом и отцом Лео, чтобы принять решение о деталях нового контракта, включая зарплату, продолжительность сделки и многое другое.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:40
Это правильно . Хороший клуб - хорошие деньги..
Василий Дугин
Василий Дугин
сегодня в 15:19
А о качестве игры не договаривались?
112910415
112910415
сегодня в 15:07
и такое бывает )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:49
С другими, если что, он уже договорился. Теперь разводит ПСЖ.
drug01
drug01
сегодня в 14:48
Зачем ему что-то менять, может он хочет чтобы добавили жалованье?
shlomo
shlomo
сегодня в 14:09
Посмотрим до чего стороны договорятся... потом будем рассуждать
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