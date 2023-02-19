Месси ведёт переговоры о контракте только с ПСЖ

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не контактирует с другими командами.
Месси в настоящее время ведет переговоры только с ПСЖ, у них была встреча с его отцом Хорхе. Он также подтвердил, что на данный момент у него нет предложений от «Барселоны».
Это был просто первый этап переговоров с ПСЖ. В ближайшие недели последуют другие встречи между парижским клубом и отцом Лео, чтобы принять решение о деталях нового контракта, включая зарплату, продолжительность сделки и многое другое.