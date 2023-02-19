Месси ведёт переговоры о контракте только с ПСЖ

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нападающий ПСЖ не контактирует с другими командами.

Месси в настоящее время ведет переговоры только с ПСЖ , у них была встреча с его отцом Хорхе. Он также подтвердил, что на данный момент у него нет предложений от «Барселоны».