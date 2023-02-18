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Марсело расторгнет контракт с «Олимпиакосом» через полгода после перехода

сегодня, 15:38

Защитник Марсело покинет «Олимпиакос».

Ожидается, что сегодня бразилец расторгнет контракт с греческим клубом.

Марсело перешёл в «Олимпиакос» в сентябре прошлого года. За это время он провёл за команду 10 матчей.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:22
Надеюсь, что у него есть стоящий вариант. Жаль, что так стремительно его звезда погасла, но на пике был одним лучших левых латералей, один из самых техничных защитников. Да и за Олимпиакос успел за пол сезона пару голов положить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:20
К Саудитам
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:11
Интересно куда лыжи навострит...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:02, ред.
...ленивая страна, ленивый футбол...Я вообще удивляюсь, как
они чечпионами Европы стали, с перепуга...! Бежать Марсу оттуда, а то и так бока наел , а для классного футболиста это беда!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:40
Что то не задалось у Марсело в Греции.
Гость
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