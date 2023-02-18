Марсело расторгнет контракт с «Олимпиакосом» через полгода после перехода

Защитник Марсело покинет «Олимпиакос».
Ожидается, что сегодня бразилец расторгнет контракт с греческим клубом.
Марсело перешёл в «Олимпиакос» в сентябре прошлого года. За это время он провёл за команду 10 матчей.
Защитник Марсело покинет «Олимпиакос».
Ожидается, что сегодня бразилец расторгнет контракт с греческим клубом.
Марсело перешёл в «Олимпиакос» в сентябре прошлого года. За это время он провёл за команду 10 матчей.
они чечпионами Европы стали, с перепуга...! Бежать Марсу оттуда, а то и так бока наел , а для классного футболиста это беда!
они чечпионами Европы стали, с перепуга...! Бежать Марсу оттуда, а то и так бока наел , а для классного футболиста это беда!