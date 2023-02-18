Марсело расторгнет контракт с «Олимпиакосом» через полгода после перехода

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сегодня, 15:38

Защитник покинет «Олимпиакос».

Ожидается, что сегодня бразилец расторгнет контракт с греческим клубом.

Марсело перешёл в «Олимпиакос» в сентябре прошлого года. За это время он провёл за команду 10 матчей.