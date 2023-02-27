Мбаппе забил 200-й гол за ПСЖ и сравнялся с лучшим бомбардиром клуба

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27 февраля 2023, 08:43

Нападающий ПСЖ забил 200-й гол за команду.

Футболист отметился дублем в ворота «Марселя» в матче 25-го тура Лиги 1 (3:0). Таким образом, Мбаппе догнал по количеству забитых за парижан во всех турнирах мячей — лучшего бомбардира в истории клуба.