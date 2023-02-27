Мбаппе забил 200-й гол за ПСЖ и сравнялся с лучшим бомбардиром клуба

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 200-й гол за команду.
Футболист отметился дублем в ворота «Марселя» в матче 25-го тура Лиги 1 (3:0). Таким образом, Мбаппе догнал по количеству забитых за парижан во всех турнирах мячей Эдинсона Кавани — лучшего бомбардира в истории клуба.
Игра "лягушонка" сейчас показывает небо в алмазах практически всем любителям футбола.
P.S. Главное чтоб только не звездился снова...
Игра "лягушонка" сейчас показывает небо в алмазах практически всем любителям футбола.
P.S. Главное чтоб только не звездился снова...
а замыкает четверку Неймар)
Игроки новой эры с шейхами) им достаточно было 5-6 лет, чтобы становиться лучшими бомбардирами ПСЖ)
а замыкает четверку Неймар)
Игроки новой эры с шейхами) им достаточно было 5-6 лет, чтобы становиться лучшими бомбардирами ПСЖ)
голеодор всея Франции по кличке - "Клёпа" !)
голеодор всея Франции по кличке - "Клёпа" !)