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Мбаппе забил 200-й гол за ПСЖ и сравнялся с лучшим бомбардиром клуба

27 февраля 2023, 08:43
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 200-й гол за команду.

Футболист отметился дублем в ворота «Марселя» в матче 25-го тура Лиги 1 (3:0). Таким образом, Мбаппе догнал по количеству забитых за парижан во всех турнирах мячей Эдинсона Кавани — лучшего бомбардира в истории клуба.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
27 февраля в 12:48
У него, как и в случае с Месси, меньше проведённых игр, чем у Кавани... Рекордсмены.
112910415
112910415
27 февраля в 10:56
умеет забивать, умеет !
A.S.A
A.S.A
27 февраля в 10:09
Ну вот, учитывая что до конца сезона Килиан еще точно забьет, получается он уже вписал свое имя в историю клуба, и скорее всего его рекорд сложно будет перебить! Да и матчей скорее всего у него ушло на это в разы меньше чем у Эдинсона! Теперь можно и переходить в чемпионат по-сильнее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 10:07
В этом матче все звёзды сошлись!
zooveterinar
zooveterinar
27 февраля в 10:07
Марсель жаль,терпеть не могу ПСЖ!! Вместе с Парижем!!
agent Smith
agent Smith
27 февраля в 09:42
Прям матч юбилеев: Мбаппе - 200, Месси - 700!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
27 февраля в 09:23, ред.
Крутой, крутой..., чего уж там.

Игра "лягушонка" сейчас показывает небо в алмазах практически всем любителям футбола.

P.S. Главное чтоб только не звездился снова...
Колобокforever
Колобокforever
27 февраля в 09:23
Мбаппе похож на буйвола из ЦСКА ... Забыл фамилию .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 09:08
В ПСЖ что не гол то Юбилейный. Месси 700 забил Мбаппе 200...
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 09:06
До 700 голов Месси ему еще очень далеко.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
27 февраля в 09:01
Сначала Ибрагимович, потом Кавани, теперь Мбаппе)
а замыкает четверку Неймар)

Игроки новой эры с шейхами) им достаточно было 5-6 лет, чтобы становиться лучшими бомбардирами ПСЖ)
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 08:51, ред.
Ну в Лиге 1 Мбаппе будет неподражаем ,
голеодор всея Франции по кличке - "Клёпа" !)
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 08:51
Рано или поздно это бы случилось, теперь будет он лучший
xfce62zgare8
xfce62zgare8
27 февраля в 08:49
Теперь ещё прибавку к зарплате станет клянчить
nk5zy63u335d
nk5zy63u335d
27 февраля в 08:48
Этот гол не последний.
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 08:46
Вот уже Кавани и не лучший.
u6te9sffzx8m
u6te9sffzx8m
27 февраля в 08:46
Прямо игру юбилейных мячей выдали парижане
Гость
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