Бакаев впервые забил с игры за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отметился забитым голом в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Волги».
Этот мяч стал для хавбека первым с игры в составе питерского клуба. До этого Бакаев отмечался с пенальти в матче с «Локомотивом» (5:0) в июле прошлого года.
Чтобы забить с игры за «Зенит», полузащитнику понадобился 21 матч.
На хоккее с мячом тоже иной раз напивались в хлам некоторые.
Можешь поверить мне жителю города где хоккей с мячом спорт номер один.
Правда сейчас у нас крытый стадион и во время матча уже не выпьешь, хотя некоторые и тут умудряются. Как то раз болела сидел и в одного хлестал "майонез".
Но если в целом рассматривать, то футбольный болельщик и болельщик хоккея с мячом сейчас сильно отличаются.
На хоккей с мячом ходят те кто любят этот вид спорта, которые уважают команду соперников, а болельщиков соперника садят рядом и угощают от души.
А если какой то 14ок позволит себе что-нибудь кинуть в гостя, то он сразу получит больших люлей от своих же и будет изгнан со стадиона.
В футболе такое было в советское время и начале девяностых, а потом пришло фанатское быдло и как говориться всё испортило.
На хоккее с мячом тоже иной раз напивались в хлам некоторые.
Можешь поверить мне жителю города где хоккей с мячом спорт номер один.
Правда сейчас у нас крытый стадион и во время матча уже не выпьешь, хотя некоторые и тут умудряются. Как то раз болела сидел и в одного хлестал "майонез".
Но если в целом рассматривать, то футбольный болельщик и болельщик хоккея с мячом сейчас сильно отличаются.
На хоккей с мячом ходят те кто любят этот вид спорта, которые уважают команду соперников, а болельщиков соперника садят рядом и угощают от души.
А если какой то 14ок позволит себе что-нибудь кинуть в гостя, то он сразу получит больших люлей от своих же и будет изгнан со стадиона.
В футболе такое было в советское время и начале девяностых, а потом пришло фанатское быдло и как говориться всё испортило.