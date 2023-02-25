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Бакаев впервые забил с игры за «Зенит»

25 февраля 2023, 15:23
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отметился забитым голом в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Волги».

Этот мяч стал для хавбека первым с игры в составе питерского клуба. До этого Бакаев отмечался с пенальти в матче с «Локомотивом» (5:0) в июле прошлого года.

Чтобы забить с игры за «Зенит», полузащитнику понадобился 21 матч.

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Все комментарии
Кип
Кип
25 февраля в 18:39
и при том головой
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Брулин (раскрыть)
25 февраля в 17:23, ред.
Приветствую!
На хоккее с мячом тоже иной раз напивались в хлам некоторые.
Можешь поверить мне жителю города где хоккей с мячом спорт номер один.
Правда сейчас у нас крытый стадион и во время матча уже не выпьешь, хотя некоторые и тут умудряются. Как то раз болела сидел и в одного хлестал "майонез".
Но если в целом рассматривать, то футбольный болельщик и болельщик хоккея с мячом сейчас сильно отличаются.
На хоккей с мячом ходят те кто любят этот вид спорта, которые уважают команду соперников, а болельщиков соперника садят рядом и угощают от души.
А если какой то 14ок позволит себе что-нибудь кинуть в гостя, то он сразу получит больших люлей от своих же и будет изгнан со стадиона.
В футболе такое было в советское время и начале девяностых, а потом пришло фанатское быдло и как говориться всё испортило.
112910415
112910415
25 февраля в 17:22
геройский парень !
многие думали, он никогда уже не забьёт ... )
ZIBO rock
ZIBO rock
25 февраля в 17:19
Почти 9 месяцев прошло как Бакаев перешел в Зенит. Поздравляю с первенцем!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 16:19
Ну значит теперь начнёт забивать, не остановишь!
протон
протон
25 февраля в 16:13
Сегодня нормально смотрится. По такой игре практически без моментов, важный гол.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Брулин (раскрыть)
25 февраля в 16:04
Не проблема. При желание напиться можно везде.
drug01
drug01
25 февраля в 16:01
Главное начало теперь пойдёт только ставьте на игру
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 15:59
Раз в году и палка стреляет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 февраля в 15:59
21 матч...)))
Ну если считать матчи где он выходил на 1 минуту...на 3 минуты....на 8 минут....то это несерьёзно...
С таким же успехом можно сказать "в 2023 году у Зелимхана 100%-я реализация. 1 матч - 1 гол"
Брулин
Брулин
25 февраля в 15:54
«На хоккее с мячом всегда наливали – в Ульяновске можно выпить, закусить, согреться, папа рассказывал. И на футболе люди умудряются нажраться». Хавбек «Волги» Ефремов перед матчем с «Зенитом»
waj77yb385hy
waj77yb385hy
25 февраля в 15:34
Давно пора уже было Зелимхану расчехлиться
shlomo2
shlomo2
25 февраля в 15:28
Да уж.... крутость высшего пилотажа... нашел команду которой можно забить...:)

......Чего улыбаешься? Сейчас мама по телику увидит, что без шапки, и кому-то крепко достанется ......
Гость
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