Бакаев впервые забил с игры за «Зенит»

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25 февраля 2023, 15:23

Полузащитник «Зенита» отметился забитым голом в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Волги».

Этот мяч стал для хавбека первым с игры в составе питерского клуба. До этого Бакаев отмечался с пенальти в матче с «Локомотивом» (5:0) в июле прошлого года.

Чтобы забить с игры за «Зенит», полузащитнику понадобился 21 матч.