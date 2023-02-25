Симеоне побил тренерский рекорд Ла Лиги

Матч 23-го тура Ла Лиги против «Реала» стал для Диего Симеоне 425-м на посту главного тренера «Атлетико».
Таким образом аргентинец опередил по этому показателю бывшего наставника «Реала» Мигеля Муньоса, у которого 424 поединка во главе «Реала».
Помимо этого, Симеоне сравнялся с экс-рулевым «матрасников» Луисом Арагонесом по числу матчей на посту тренера «Атлетико» во всех турнирах — 612, это наибольший показатель в истории клуба.
Симеоне работает в коллективе из Мадрида с 2011 года.
Подобрал ужасную, разобранную команду посреди сезона 2011/12. Уже в конце того сезона забрал Лигу Европы. В конце следующего (и первого полноценного) сезона взял Кубок Испании, да ещё и на Бернабеу. Ещё через год - чемпионство на Камп Ноу. А также исторический финал Лиги Чемпионов, где ему не хватило считанных секунд до победы. Буквально за пару лет Чоло сколотил новую силу в испанском и мировом футболе. И это в эпоху тотальной доминации Барселоны и Реала, которые год за годом разыгрывали титул, близко не подпуская никого больше.
Потом был ещё один финал ЛЧ, также драматично проигранный в дерби. Ещё одна Лига Европы, ещё одно золото Ла Лиги, разного рода Суперкубки и тд.
Великий, заслужил памятник при жизни у стадиона Атлети
Подобрал ужасную, разобранную команду посреди сезона 2011/12. Уже в конце того сезона забрал Лигу Европы. В конце следующего (и первого полноценного) сезона взял Кубок Испании, да ещё и на Бернабеу. Ещё через год - чемпионство на Камп Ноу. А также исторический финал Лиги Чемпионов, где ему не хватило считанных секунд до победы. Буквально за пару лет Чоло сколотил новую силу в испанском и мировом футболе. И это в эпоху тотальной доминации Барселоны и Реала, которые год за годом разыгрывали титул, близко не подпуская никого больше.
Потом был ещё один финал ЛЧ, также драматично проигранный в дерби. Ещё одна Лига Европы, ещё одно золото Ла Лиги, разного рода Суперкубки и тд.
Великий, заслужил памятник при жизни у стадиона Атлети
но силы уже не те
но силы уже не те