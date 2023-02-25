Симеоне побил тренерский рекорд Ла Лиги

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25 февраля 2023, 21:48

Матч 23-го тура Ла Лиги против «Реала» стал для 425-м на посту главного тренера «Атлетико».

Таким образом аргентинец опередил по этому показателю бывшего наставника «Реала» , у которого 424 поединка во главе «Реала».

Помимо этого, Симеоне сравнялся с экс-рулевым «матрасников» по числу матчей на посту тренера «Атлетико» во всех турнирах — 612, это наибольший показатель в истории клуба.

Симеоне работает в коллективе из Мадрида с 2011 года.