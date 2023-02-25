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Симеоне побил тренерский рекорд Ла Лиги

25 февраля 2023, 21:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Матч 23-го тура Ла Лиги против «Реала» стал для Диего Симеоне 425-м на посту главного тренера «Атлетико».

Таким образом аргентинец опередил по этому показателю бывшего наставника «Реала» Мигеля Муньоса, у которого 424 поединка во главе «Реала».

Помимо этого, Симеоне сравнялся с экс-рулевым «матрасников» Луисом Арагонесом по числу матчей на посту тренера «Атлетико» во всех турнирах — 612, это наибольший показатель в истории клуба.

Симеоне работает в коллективе из Мадрида с 2011 года.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
26 февраля в 16:30
Молодец!!!
протон
протон
26 февраля в 00:49
Симеоне за последнее 10-летие сделал то, о чём болельщики Атлетико и в самых волшебных снах не могли себе представить. Настоящая легенда цеха.

Подобрал ужасную, разобранную команду посреди сезона 2011/12. Уже в конце того сезона забрал Лигу Европы. В конце следующего (и первого полноценного) сезона взял Кубок Испании, да ещё и на Бернабеу. Ещё через год - чемпионство на Камп Ноу. А также исторический финал Лиги Чемпионов, где ему не хватило считанных секунд до победы. Буквально за пару лет Чоло сколотил новую силу в испанском и мировом футболе. И это в эпоху тотальной доминации Барселоны и Реала, которые год за годом разыгрывали титул, близко не подпуская никого больше.
Потом был ещё один финал ЛЧ, также драматично проигранный в дерби. Ещё одна Лига Европы, ещё одно золото Ла Лиги, разного рода Суперкубки и тд.
Великий, заслужил памятник при жизни у стадиона Атлети
112910415
112910415
25 февраля в 23:48
результат крутой
но силы уже не те
Брулин
Брулин
25 февраля в 22:28
Только очень грязно играет атлетико. В матчах с их участием почти всегда очень много желтых карточек и фолов.
Гость
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