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Месси забил 700-й гол в клубной карьере

27 февраля 2023, 08:30
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил 700-й гол в 840-й игре в клубной карьере.

Вчера аргентинец отличился в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Всего за парижан форвард забил 28 мячей. Ранее, выступая, за «Барселону», Месси отметился 672 забитыми мячами за всё время.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
27 февраля в 14:07
Лионель Месси продолжает радовать поклонников футбола! Какие красивые цифры, а начинал забивать вместе с Роналдинью, первый гол перекинутый через вратаря, и вот уже 700 голов на клубном уровне, ещё парочку голов и вот вам цифры 800 за карьеру!
И делает это он быстрее Роналду, который уехал бедуинов развлекать.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
27 февраля в 12:46
Сегодня получит The Best, а другой мог "получить" от Тайсона... За серьги в ушах... Каждому своё... Хе..
Alex12357
Alex12357 ответ wrathofkillx (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля в 11:40
    112910415
    112910415
    27 февраля в 10:46
    это круто, это очень круто !
    Gahi
    Gahi
    27 февраля в 10:26
    Результат конечно впечетляет, остаётся пожелать продолжать играть и забивать. Удачи
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 10:11
    Сходил на другой ресурс и почитал новости,так что теперь у нас спокойно можно до обеда пробавляться "старостями".Ау,новостная лента СОККЕРА,проснитесь!
    lotsman
    lotsman
    27 февраля в 10:10
    Интересно, до 1000 дотянет? У него ещё голевых очень много.
    Alex12357
    Alex12357
    27 февраля в 10:01, ред.
    Ну что Меська ,ещё 666 голов заьёшь/если забьёшь/ и сравняешься по голам с королём в футболе ПЕЛЕ ,а то все призы купил ,вот только голы купить невозможно,разве что пенальти!
    Мessi 10
    Мessi 10
    27 февраля в 09:38
    Красавец. Он ещё вчера и две голевые отдал. По голевым абсолютный чемпион
    VeniaminS
    VeniaminS
    27 февраля в 09:32
    Поздравляем Месси , 700 гол это круто!!!
    ДСА
    ДСА
    27 февраля в 09:07
    Такое мало кому под силу, даже в будущем.
    Elliada
    Elliada ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    27 февраля в 08:46
    Ты путаешь Месси с Кейном. Как минимум, Месси выиграет чемпионат.
    Elliada
    Elliada
    27 февраля в 08:45
    Месси забил 700-й гол на клубном уровне!!!!!!! На это достижение ему понадобилось 840 матчей. Для сравнения, Роналду, чтобы забить 700 голов на клубном уровне, понадобилось 943 матчей.

    Месси нужно забить 2 гола, чтобы обойти Роналду по количеству голов забитых в Европе на клубном уровне. Роналду остановился на отметке 701 голов на клубном уровне в Европе, а затем отправился в пустыню. Эти же 2 гола доведут количество забитых голов Месси до 800 в карьере. На данный момент у Месси 700 голов за клубы и 98 голов за сборную.
    Василий 50
    Василий 50
    27 февраля в 08:44
    Его карьера подходит к финишу.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    27 февраля в 08:43
    А ЛЧ больше не возьмет.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    27 февраля в 08:40
    Это просто статистика, его личная.
    ПСЖ она не добавит титулов...
    Elliada
    Elliada ответ 84b2ush6ju2r (раскрыть)
    27 февраля в 08:38
    Месси любит забивать юбилейные голы в матчах со статусными соперниками. 500-й гол забил Реалу, когда праздновал с снятой футболкой в руках, 600-й гол был в полуфинале ЛЧ Ливерпулю со штрафного и вот 700-й гол принципиальному сопернику ПСЖ
    84b2ush6ju2r
    84b2ush6ju2r
    27 февраля в 08:32
    Причём сделал это в весьма принципиальном матче
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