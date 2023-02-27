Месси забил 700-й гол в клубной карьере

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27 февраля 2023, 08:30

Нападающий ПСЖ забил 700-й гол в 840-й игре в клубной карьере.

Вчера аргентинец отличился в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Всего за парижан форвард забил 28 мячей. Ранее, выступая, за «Барселону», Месси отметился 672 забитыми мячами за всё время.