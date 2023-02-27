Месси забил 700-й гол в клубной карьере

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил 700-й гол в 840-й игре в клубной карьере.
Вчера аргентинец отличился в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Всего за парижан форвард забил 28 мячей. Ранее, выступая, за «Барселону», Месси отметился 672 забитыми мячами за всё время.
И делает это он быстрее Роналду, который уехал бедуинов развлекать.
И делает это он быстрее Роналду, который уехал бедуинов развлекать.
Месси нужно забить 2 гола, чтобы обойти Роналду по количеству голов забитых в Европе на клубном уровне. Роналду остановился на отметке 701 голов на клубном уровне в Европе, а затем отправился в пустыню. Эти же 2 гола доведут количество забитых голов Месси до 800 в карьере. На данный момент у Месси 700 голов за клубы и 98 голов за сборную.
Месси нужно забить 2 гола, чтобы обойти Роналду по количеству голов забитых в Европе на клубном уровне. Роналду остановился на отметке 701 голов на клубном уровне в Европе, а затем отправился в пустыню. Эти же 2 гола доведут количество забитых голов Месси до 800 в карьере. На данный момент у Месси 700 голов за клубы и 98 голов за сборную.
ПСЖ она не добавит титулов...
ПСЖ она не добавит титулов...