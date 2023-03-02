Промесу не дали поиграть в баскетбол с детьми после матча ЦСКА и УНИКСа

Нападающий «Спартака» Квинси Промес посетил матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом. Столичная команда выиграла со счётом 91:77.
После игры футболист решил поиграть с детьми в баскетбол, но охранник дворца спорта «Мегаспорт» попросил его покинуть площадку.
Встречу посетили и другие игроки «красно-белых» — Томаш Тавареш и Шамар Николсон.
Промес как минимум должен был получить разрешение на выход на площадку на которую болельщикам запрещено выходить.
Неужели на спартаковский стадион после матча любой болельщик может выйти и поиграть в футбол? Нет конечно.
А Промесу наверное обидно, в последнее время ему везде отказывают и только тюрьма в Амстердаме с удовольствием ждёт его. (чёрный юмор).
Промес как минимум должен был получить разрешение на выход на площадку на которую болельщикам запрещено выходить.
Неужели на спартаковский стадион после матча любой болельщик может выйти и поиграть в футбол? Нет конечно.
А Промесу наверное обидно, в последнее время ему везде отказывают и только тюрьма в Амстердаме с удовольствием ждёт его. (чёрный юмор).