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Промесу не дали поиграть в баскетбол с детьми после матча ЦСКА и УНИКСа

02 марта 2023, 23:22

Нападающий «Спартака» Квинси Промес посетил матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом. Столичная команда выиграла со счётом 91:77.

После игры футболист решил поиграть с детьми в баскетбол, но охранник дворца спорта «Мегаспорт» попросил его покинуть площадку.

Встречу посетили и другие игроки «красно-белых» — Томаш Тавареш и Шамар Николсон.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:11
Нечего площадку пачкать, ещё легко отделался
2h5kdh4n247t
2h5kdh4n247t
вчера в 03:53
Охранник выполнил свою работу, причём здесь "гениальность"?
Промес как минимум должен был получить разрешение на выход на площадку на которую болельщикам запрещено выходить.
Неужели на спартаковский стадион после матча любой болельщик может выйти и поиграть в футбол? Нет конечно.
А Промесу наверное обидно, в последнее время ему везде отказывают и только тюрьма в Амстердаме с удовольствием ждёт его. (чёрный юмор).
Варвар7
Варвар7
вчера в 03:02
С некоторых пор когда Квинси видит людей в любой униформе, он предпочитает побыстрее "свалить".
Loko57
Loko57
02 марта в 23:46, ред.
Ахах... Обломали Промеса)
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