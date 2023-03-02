Промесу не дали поиграть в баскетбол с детьми после матча ЦСКА и УНИКСа

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02 марта 2023, 23:22

Нападающий «Спартака» посетил матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом. Столичная команда выиграла со счётом 91:77.

После игры футболист решил поиграть с детьми в баскетбол, но охранник дворца спорта «Мегаспорт» попросил его покинуть площадку.

Встречу посетили и другие игроки «красно-белых» — и .