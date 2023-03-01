Женская сборная России U-17 сыграет под эгидой Азиатской конфедерации

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вчера, 09:51

Женская сборная России U-17 сыграет на турнире развития в республике Бангладеш. Турнир проводится под эгидой Азиатской конфедерации футбола (AFC), однако представители УЕФА могут быть допущены к участию. В пресс-службе РФС дали комментарий по этому поводу: