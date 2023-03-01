Женская сборная России U-17 сыграет под эгидой Азиатской конфедерации

Женская сборная России U-17 сыграет на турнире развития в республике Бангладеш. Турнир проводится под эгидой Азиатской конфедерации футбола (AFC), однако представители УЕФА могут быть допущены к участию. В пресс-службе РФС дали комментарий по этому поводу:
Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет.
И всё же, что там с моими 50 очками ???
И всё же, что там с моими 50 очками ???