Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Женская сборная России U-17 сыграет под эгидой Азиатской конфедерации

вчера, 09:51

Женская сборная России U-17 сыграет на турнире развития в республике Бангладеш. Турнир проводится под эгидой Азиатской конфедерации футбола (AFC), однако представители УЕФА могут быть допущены к участию. В пресс-службе РФС дали комментарий по этому поводу:

Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: matchtv.ru
Роналду с сыном посетил боксёрский поединок и встретился с Тайсоном
27 февраля Фото
Бывший футболист английской Лиги 2 стал пожарным
26 февраля
Агент Кассьерры высказался о возможном получении игроком паспорта РФ
25 февраля
Стало известно, намерен ли Вендел получить паспорт РФ
25 февраля
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа выпустил своё вино в Италии
25 февраля Фото
Неймару предсказали успешную карьеру в покере
23 февраля
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:07
В своё время мы приглашали в Артек детей со всей планеты.
lotsman
lotsman
вчера в 11:31
У девчонок будет интересный турнир.
adekvat
adekvat
вчера в 10:23
На безрыбье и рак рыба.
drug01
drug01
вчера в 10:18
Хоть где-то будем играть, это очень важно
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:15, ред.
А не проще, вернуть мне мой полтинник, и продолжать вам своё расследование 🕵 ... !?? 🤔🤔🤔🤔🤷‍♂️
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:08
Всё ещё занимаемся этим вопросом.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:06
Доброго времени суток Всем !
И всё же, что там с моими 50 очками ???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 