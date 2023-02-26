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Бывший футболист английской Лиги 2 стал пожарным

26 февраля 2023, 19:46

Экс-игрок «Оксфорд Юнайтед» и «Мэнсфилд Таун» Дрю Риккетс, который завершил карьеру в 2015 году, стал пожарным. Бывший футболист дал комментарий по этому поводу:

Моей единственной надеждой в жизни была карьера профессионального футболиста или пожарного. К счастью, мне удалось и то, и другое.

Риккетс спас человека в 2020 году, в 2021-м он удостоился награды Pride of Britain Award, которая вручается гражданам, героически себя проявившим в опасной ситуации.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ Gahi (раскрыть)
27 февраля в 07:14
Не пожарником, а пожарным. Пожарник - жертва пожара.
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
26 февраля в 23:49
.
m8m4nx44xcsp
m8m4nx44xcsp
26 февраля в 23:49
Достойный душой человек!
Gahi
Gahi
26 февраля в 21:09
Во-первых, хочется поздравить Дрю Риккетса с тем что он смог воплотить свою мечту ребёнка в реальность! Играть на профессиональном уровне в футбол после чего стать профессиональным пожарником. Эта профессия по праву считается одной из самых ответственных и героических. Дети и взрослые с восхищением говорят о пожарных – ведь они спасают имущество и жизни людей. Они без колебаний входят в горящий дом, не оставляя без помощи никого. И вот бывший футболист Дрю Риккетс который неоднократно тушил пожар в своей штрафной площади как игрок, теперь будет помогать всем и везде, чтобы уберечь каждого от стихии огня, уже как пожарник. Респект и Удачи!
Futurista
Futurista
26 февраля в 20:25, ред.
Устроился футболист на работу в пожарную часть. Через месяц встречает бывшего тренера, тот спрашивает: Ну, как в пожарке работается?
Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но, бл**ь, как пожар, хоть увольняйся!!!...
Lewa2708
Lewa2708
26 февраля в 20:10
Очень уважаемая профессия, молодец
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