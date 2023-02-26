Бывший футболист английской Лиги 2 стал пожарным

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26 февраля 2023, 19:46

Экс-игрок «Оксфорд Юнайтед» и «Мэнсфилд Таун» Дрю Риккетс, который завершил карьеру в 2015 году, стал пожарным. Бывший футболист дал комментарий по этому поводу:

Моей единственной надеждой в жизни была карьера профессионального футболиста или пожарного. К счастью, мне удалось и то, и другое.

Риккетс спас человека в 2020 году, в 2021-м он удостоился награды Pride of Britain Award, которая вручается гражданам, героически себя проявившим в опасной ситуации.