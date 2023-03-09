Мбаппе намерен остаться в ПСЖ и выиграть с клубом Лигу чемпионов

Нападающий Килиан Мбаппе хочет остаться в ПСЖ.
Футболист на данный момент не думает об уходе из команды, переговоров на эту тему он не ведет. Ранее парижский клуб проиграл «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3 по сумме двух встреч) и покинул турнир. Француз все равно хочет в будущем выиграть этот титул с ПСЖ. Парижский клуб также планирует строить команду вокруг Мбаппе.
Ну а так что, зарплата 24‑летнего нападающего ПСЖ составляет 72 млн. евро в год... Так же Кили получил подписной бонус в размере 180 млн. евро тремя равными частями... Кроме того, ему положены выплаты за верность клубу — 70 млн. евро за первый год, еще 80 млн. евро за второй и 90 млн. евро — если он останется в команде до 2025 года...... Вот собственно и всё...
Ну а так что, зарплата 24‑летнего нападающего ПСЖ составляет 72 млн. евро в год... Так же Кили получил подписной бонус в размере 180 млн. евро тремя равными частями... Кроме того, ему положены выплаты за верность клубу — 70 млн. евро за первый год, еще 80 млн. евро за второй и 90 млн. евро — если он останется в команде до 2025 года...... Вот собственно и всё...
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Если парижане действительно хотят строить команду вокруг Мбаппе, то им надо избавляться от Неймара и Месси. Пословица говорит о том что даже ДВУМ медведям в одной берлоге тесно, а у ПСЖ их, медведей, сразу ТРИ.
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Если парижане действительно хотят строить команду вокруг Мбаппе, то им надо избавляться от Неймара и Месси. Пословица говорит о том что даже ДВУМ медведям в одной берлоге тесно, а у ПСЖ их, медведей, сразу ТРИ.