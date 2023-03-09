Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе намерен остаться в ПСЖ и выиграть с клубом Лигу чемпионов

09 марта 2023, 17:13

Нападающий Килиан Мбаппе хочет остаться в ПСЖ.

Футболист на данный момент не думает об уходе из команды, переговоров на эту тему он не ведет. Ранее парижский клуб проиграл «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3 по сумме двух встреч) и покинул турнир. Француз все равно хочет в будущем выиграть этот титул с ПСЖ. Парижский клуб также планирует строить команду вокруг Мбаппе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФирмино может продолжить карьеру в МЛС
Вчера, 23:28
Слухи«Атлетико» запросит у «Челси» 140 млн евро за Жоау Фелиша
Вчера, 21:49
Слухи«Ман Юнайтед» и «Наполи» не могут согласовать цену за трансфер Осимхена
Вчера, 21:33
СлухиРишарлисон может перейти в «Ювентус» или «Реал»
Вчера, 20:37
Канселу не прижился в «Баварии». Дальнейшее будущее португальца под вопросом
Вчера, 19:02Адиль Абитиков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Месси ведёт переговоры о переходе в «Интер Майами» уже несколько лет
Вчера, 17:15
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 марта в 23:42
Удивлен, что Мбаппе не любят даже фаны Месси. Хотя они сейчас в одной лодке плывут. Никто не любит Килиана и это в его 24 года то.
Вишенкой на торте было бы если б он развалил псж, как разволили Барсу жирный контракт Месси и вор-президент Бартомеу. Чтоб уефа наконец-то проверило их финансовую деятельность. Нельзя платить столько денег и ничего не нарушать. Реал бы и половину от этого не дал, могли бы меньше денег подсунутт ему
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Realistroni (раскрыть)
09 марта в 22:25
так с Мбаппе он бы тоже вылетел в 1/8
Ruslik1982
Ruslik1982
09 марта в 22:24
Лигу Чемпионов Франции
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
09 марта в 20:45
Если хочет величие,то надо уходить в топ-клуб!
29081985
29081985
09 марта в 20:20
Придется до пенсии ждать!
Caniggia
Caniggia
09 марта в 19:39
Ну если он мечтает выиграть с ПСЖ ЛЧ, то он обречён в ПСЖ провести всю карьеру, но так и не выиграть ЛЧ. Зато быть 15+ кратным шампиньоном Франции!
lotsman
lotsman
09 марта в 19:33
Вокруг Мбаппе не получится, пока Месси на месте.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
09 марта в 19:32
а кто признан лучшим игроком матча?
Realistroni
Realistroni
09 марта в 19:19
Буду ржать в голосину, если Реал в этом году выиграет Лигу Чемпионов.
valt134
valt134
09 марта в 19:18
Бесхребетный игрок. Сделан из пластилина. Не имеет своего мнения. .OВНО, одним словом.
Василий 50
Василий 50
09 марта в 19:16
Мбаппе нужно уходить или уйти Месси.
A.S.A
A.S.A
09 марта в 18:52
Песня та же поет она же....
cska1948
cska1948
09 марта в 18:46
"...Парижский клуб также планирует строить команду вокруг Мбаппе."
----------------------
Если парижане действительно хотят строить команду вокруг Мбаппе, то им надо избавляться от Неймара и Месси. Пословица говорит о том что даже ДВУМ медведям в одной берлоге тесно, а у ПСЖ их, медведей, сразу ТРИ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 марта в 18:44
Вот сколько раз ещ должен обделаться в плей-офф ЛЧ ПСЖ, чтобы Кильян понял, что не всегда нужно слушать маму.
Маманя там, кстати, у себя на уме, причем уже довольно давно, не удивлюсь если она состоит в Ку-клукс-клане
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 марта в 18:32
Месси уходить надо.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
09 марта в 18:31, ред.
Он не уйдёт потому, что его никто не купит.. Или обменяют на кого-нибудь с доплатой... И желание его не причём...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
09 марта в 18:28
А зря..
Надо валить, если есть возможность
112910415
112910415
09 марта в 18:26
не расслабляться !
сей спортсмен меняет планы 2-3 раза в неделю ! )
Romeo 777
Romeo 777
09 марта в 18:16
Денег не дадут, не останется…
Triem
Triem
09 марта в 18:05
Как Кейн с Тоттенхэмом
Jon718875
Jon718875
09 марта в 18:05
Выиграть ЛЧ ему жизни не хватит
ЦСКА 06
ЦСКА 06
09 марта в 18:00
Да сказки это все. Если будет покупатель он уйдет. Он уперся в потолок в псж. Если хочет стать хотя на уровень рона и месси он должен перейти или в Испанию или в Англию.
adekvat
adekvat
09 марта в 17:55
Сколько предложили? Макрон уговорил опять? Просто цену набивает? ПСЖ с таким подходом, и такими деньгами ( на ветер ) ничего в Европе не выиграет.
Elliada
Elliada
09 марта в 17:43
Ему выплатят бонус 100 млн, если он останется в ПСЖ. И это не считая зарплаты в 200 млн в год. В Европе нет клуба, кроме ПСЖ, способного удовлетворить финансовые аппетиты Мбаппе. Сказки про любовь к ПСЖ пусть рассказывает детям.
shlomo
shlomo
09 марта в 17:30
Это завуалированная формулировка. На самом деле он думает - отвалите от меня, за всю команду и дела клуба я не ответчик, свое дело делаю хорошо. И все его устраивает с финанс. стороны. Потом, в других клубах проблем тоже хватает. Здесь с ним считаются, а если перейдет, то будет одним "из"....

Ну а так что, зарплата 24‑летнего нападающего ПСЖ составляет 72 млн. евро в год... Так же Кили получил подписной бонус в размере 180 млн. евро тремя равными частями... Кроме того, ему положены выплаты за верность клубу — 70 млн. евро за первый год, еще 80 млн. евро за второй и 90 млн. евро — если он останется в команде до 2025 года...... Вот собственно и всё...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
09 марта в 17:26
Зря Тухеля увольняли. С ним шанс был бы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 