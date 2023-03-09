«Ман Юнайтед» готов предложить 130 млн евро за полузащитника «Реала»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
В МЮ считают, что француз станет звездой мирового уровня, поэтому готовы заплатить за его трансфер 130 млн евро.
Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 млн евро.
кто же еще
в сборной франции ведь...был...до действий паршивого руководства
кто же еще
в сборной франции ведь...был...до действий паршивого руководства
или может ты считаешь что игрок его позиции должен забивать голы да отдавать голевые
или может ты считаешь что игрок его позиции должен забивать голы да отдавать голевые