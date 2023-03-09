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«Ман Юнайтед» готов предложить 130 млн евро за полузащитника «Реала»

09 марта 2023, 15:13

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

В МЮ считают, что француз станет звездой мирового уровня, поэтому готовы заплатить за его трансфер 130 млн евро.

Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 млн евро.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
10 марта в 09:45, ред.
Да за эти деньги можно купить Локомотив(Москва)+Динамо (Москва) целиком! предлагаю одуматься
Abbath
Abbath ответ FenixSL (раскрыть)
09 марта в 19:05
Игуаин был в сборной Франции?) Интересно, а он сам об этом в курсе?)
112910415
112910415
09 марта в 17:31
отдадут, пожалуй, в хорошие руки !
Alex12357
Alex12357 ответ Abbath (раскрыть)
09 марта в 17:16
Тот кто с лёгкостью меняет свою Родину -не является авторитетом у истинных футболистов и их болельщиков!
Шуnя771
Шуnя771
09 марта в 17:07
Футбольные агенты очень грамотный народ...)
drug01
drug01
09 марта в 16:24
Если есть деньги то пусть берут!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
09 марта в 15:45
Если правда то нужно продавать
Остапчук 67
Остапчук 67
09 марта в 15:44
Если есть деньги, будут и покупки.
FenixSL
FenixSL ответ Abbath (раскрыть)
09 марта в 15:42
он француз
кто же еще
в сборной франции ведь...был...до действий паршивого руководства
FenixSL
FenixSL ответ los-desperados (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта в 15:41
футбол его ты не смотрел видать
или может ты считаешь что игрок его позиции должен забивать голы да отдавать голевые
FenixSL
FenixSL
09 марта в 15:40
за 330 можно начать думать
ckqbptv8n4qe
ckqbptv8n4qe
09 марта в 15:39
А стоит ли он этих денег?
Abbath
Abbath ответ Alex12357 (раскрыть)
09 марта в 15:29
А Игуаин родился во Франции, но это не делает его французом)
Маг_тм
Маг_тм
09 марта в 15:23
Смотрю на его игру и всегда кажется, четкий игрок
Alex12357
Alex12357
09 марта в 15:20
Ну во первых он уроженец Анголы ,а во Франции только гражданство ,а не национальность!
Гость
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