«Ман Юнайтед» готов предложить 130 млн евро за полузащитника «Реала»

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09 марта 2023, 15:13

Полузащитник «Реала» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

В МЮ считают, что француз станет звездой мирового уровня, поэтому готовы заплатить за его трансфер 130 млн евро.

Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 млн евро.