Игрок «Крыльев Советов» Гарре может отказаться от аргентинского гражданства

Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, заявил, что футболист может отказаться от аргентинского гражданства.
Думаю, Бенжамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское.
Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашёл спокойствие и хорошее качество жизни.
Ну ладно отказ от гражданства по политическим мотивам это как то ещё объяснимо, но вот по экономическим это как?
То есть где попе тепло там и "родина"?
Информация в статье не полная, точнее она почти полностью отсутствует, есть только место для сенсации, для тех кто не хочет думать, а делает вывод только из заголовков.
Ну ладно отказ от гражданства по политическим мотивам это как то ещё объяснимо, но вот по экономическим это как?
То есть где попе тепло там и "родина"?
Информация в статье не полная, точнее она почти полностью отсутствует, есть только место для сенсации, для тех кто не хочет думать, а делает вывод только из заголовков.