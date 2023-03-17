Игрок «Крыльев Советов» Гарре может отказаться от аргентинского гражданства

Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» , заявил, что футболист может отказаться от аргентинского гражданства.

Думаю, Бенжамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское.

Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашёл спокойствие и хорошее качество жизни.