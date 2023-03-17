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Игрок «Крыльев Советов» Гарре может отказаться от аргентинского гражданства

вчера, 13:57

Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, заявил, что футболист может отказаться от аргентинского гражданства.

Думаю, Бенжамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское.

Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашёл спокойствие и хорошее качество жизни.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:25
Наши хотят в Аргентину, аргентинцы хотят к нам.... Круговорот людей в природе.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:10
Что за бред я прочитал?
Ну ладно отказ от гражданства по политическим мотивам это как то ещё объяснимо, но вот по экономическим это как?
То есть где попе тепло там и "родина"?
Информация в статье не полная, точнее она почти полностью отсутствует, есть только место для сенсации, для тех кто не хочет думать, а делает вывод только из заголовков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:04
Обычно берут гражданство , что бы было двойное ( с выгодой для себя), а Бенджамин пошел дальше и отказался от своего гражданства по идейным соображениям (большая редкость на сегодня).
Гость
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