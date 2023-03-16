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Женская сборная России U16 сыграет на турнире в Азии под флагом страны

вчера, 09:05

Женская сборная России выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет под национальным флагом. Об этом сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

Турнир проводится в рамках программы UEFA Assist, Он пройдёт в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта.

В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U-16 под моим руководством. Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.

Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире — занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность — поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество — в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны.

Мы до этого всегда участвовали в международном турнире развития УЕФА, который ежегодно проводится в разных странах Европы. Сейчас примем участие в азиатском турнире. Соревнование в Дакке будет носить товарищеский статус.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Zar_
Zar_ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 10:55
Человек - лозунг...

Для тебя это норма?
Придем к чему?
Что было сказано?
112910415
112910415
вчера в 10:52
приходится радоваться и малым успехам
25n2r2mgbnsu
25n2r2mgbnsu
вчера в 10:36
Символики у команды будет вполне достаточно: флаг есть, тренер - Медведь!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:09
Нормально движение идёт. В итоге все придем к этому, иначе, ни мало, ни больше.. никому. В одно время ясно было сказано, для слепых и глухонемых. Футболу России быть! Я рад и надеюсь!
lotsman
lotsman
вчера в 09:57
Удачи нашим девчонкам. Чтобы вернулись с победой.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:39
Безобразие.Закрыть Азию!
adekvat
adekvat
вчера в 09:26
Думаю не вся Азия будет рада, Японцы, Ю. Корея тявкать будут.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:19
Похоже в Азии нам только рады.
s8mwxmugv24u
s8mwxmugv24u
вчера в 09:09
Хоть какие-то подвижки начинаются в этом вопросе
Гость
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