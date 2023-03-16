Женская сборная России U16 сыграет на турнире в Азии под флагом страны

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вчера, 09:05

Женская сборная России выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет под национальным флагом. Об этом сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

Турнир проводится в рамках программы UEFA Assist, Он пройдёт в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта.