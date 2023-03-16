Женская сборная России U16 сыграет на турнире в Азии под флагом страны

Женская сборная России выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет под национальным флагом. Об этом сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь.
Турнир проводится в рамках программы UEFA Assist, Он пройдёт в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта.
В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U-16 под моим руководством. Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.
Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире — занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность — поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество — в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны.
Мы до этого всегда участвовали в международном турнире развития УЕФА, который ежегодно проводится в разных странах Европы. Сейчас примем участие в азиатском турнире. Соревнование в Дакке будет носить товарищеский статус.
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