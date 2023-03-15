Роналду разрешили строительство самого дорогого жилья Лиссабона

1678912286

15 марта 2023, 23:31

Нападающий клуба «Аль-Наср» получил разрешение на реконструкцию террасы своего жилья в Лиссабоне. Дом, который является самым дорогим в городе, ранее был предметом споров, когда Роналду был вынужден убрать навес, который не прошел процесс лицензирования.

Однако теперь он получил необходимые разрешения для осуществления нового строительного проекта. Городской совет Лиссабона разрешил ему построить не навес, а затененную беседку. В 2021 году новости о реконструкции впервые появились после того, как партнерша Роналду, Джорджина Родригес, поделилась видео, на котором была показана металлическая конструкция на террасе, которая не входила в первоначальные планы.

После инспекции, проведенной советом, Роналду убрал тент, и теперь он намерен переоборудовать помещение.