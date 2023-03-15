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Роналду разрешили строительство самого дорогого жилья Лиссабона

15 марта 2023, 23:31

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду получил разрешение на реконструкцию террасы своего жилья в Лиссабоне. Дом, который является самым дорогим в городе, ранее был предметом споров, когда Роналду был вынужден убрать навес, который не прошел процесс лицензирования.

Однако теперь он получил необходимые разрешения для осуществления нового строительного проекта. Городской совет Лиссабона разрешил ему построить не навес, а затененную беседку. В 2021 году новости о реконструкции впервые появились после того, как партнерша Роналду, Джорджина Родригес, поделилась видео, на котором была показана металлическая конструкция на террасе, которая не входила в первоначальные планы.

После инспекции, проведенной советом, Роналду убрал тент, и теперь он намерен переоборудовать помещение.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:11
Надеюсь для тех, кто нуждается. Иначе из грязи в князи..
Союзник противников
Союзник противников ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 09:38
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 09:36
    Дворняжка неистовствует!!! Визгливый лай на всю планету.
    112910415
    112910415
    вчера в 09:20
    свободу террасе, поддержку герою !
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1
    вчера в 09:00
    Прям футбольная новость.
    Jon718875
    Jon718875
    вчера в 07:52
    О, эти капиталисты, то ли дело у нас, я собаке установил конуру в огороде и никакого разрешения не потребовалось
    ДСА
    ДСА
    вчера в 07:04
    Как всё там сложно, даже Роналду вставляют палки в колеса
    ОПС
    ОПС
    вчера в 06:19, ред.
    Кто ж ему запретит. Он же почти как "памятник" в Португалии.
    5ywt6ra7rbtj
    5ywt6ra7rbtj
    вчера в 04:27
    Постепенно отходит Рон от футбольных дел к житейским
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 00:18
    Главное, чтобы плитка не обвалилась.. В бассейне... Хе..
    sova147
    sova147
    вчера в 00:17
    Ему теперь всё дозволено!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 00:09
    Вместо тента сделает крышу с черепицей. Как-то деньги нужно осваивать...
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 марта в 23:54
    Удачного строительства Роналду!
    Сейсмо...
    Ironigor
    Ironigor
    15 марта в 23:54
    Ну и какое это отношение имеет к футболу.
    Надо не надо, везде суют разные неужные новости про Рона . У других жизни за стадионом вообще нет ???
    Гость
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